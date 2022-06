Gas nell’aria a Rho, cittadini con occhi e gola irritati. Il sindaco: “Tenete chiuse le finestre” Nella serata di ieri, domenica 12 giugno, i cittadini di Rho hanno dovuto fare i conti con i disagi causati dalla fuoriuscita di una sostanza che si è dispersa nell’aria.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella cittadina di Rho, comune dell'hinterland di Milano, alcuni cittadini hanno dovuto fare i conti con i disagi causati da una sostanza che, nella serata di ieri, domenica 12 giugno, si è dispersa nell'aria. Come confermato dallo stesso sindaco Andrea Orlandi, il gas sarebbe fuoriuscito dallo stabilimento Trinseo, ex Arkema, che si trova in via Pregnana.

La situazione è rientrata

Dopo ore di apprensione, la situazione è rientrata tanto che sul suo profilo Facebook ha scritto: "Sono rimasto nello stabilimento fino al completamento delle operazioni da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con un nucleo specializzato insieme al nostro reparto di Rho.Ho poi eseguito un sopralluogo in ospedale alla presenza dei vigili del fuoco. Tutto assolutamente tranquillo".

Il gas uscito da una vasca

Il gas sembrerebbe essere uscito da una vasca che si trova all'interno dello stabilimento. Molti cittadini avevano accusato alcuni lievi sintomi come gola in fiamme e bruciore agli occhi. Diversi di loro erano quindi andati in ospedale a Rho: "Anche chi aveva avvertito una sintomatologia lieve nei reparti è tutto rientrato".

La nube non è tossica

Fin da principio, è stato sottolineato che la nube non avesse nessun elemento tossico. Nonostante questo, Arpa ha comunque avviato un monitoraggio: "Al fine di – scrive ancora il primo cittadino – analizzare l’aria con la doppia funzione di verificare i parametri e informare la popolazione con dati oggettivi.Appena disponibili tutti i referti e le informazioni degli interventi daremo notizia della dinamica di ciò che è avvenuto. Il problema è comunque ora risolto".