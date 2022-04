Frana a Valgoglio a causa del maltempo: isolate 380 persone A Vagoglio, piccolissimo comune in provincia di Bergamo, gli abitanti sono rimasti isolati per una frana causata dal maltempo.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Il maltempo che ha colpito diverse zone lombarde ha causato alcuni disagi e danni: in particolare modo a Vagoglio, piccolissimo comune in provincia di Bergamo, gli abitanti sono rimasti isolati a causa di una frana. Lo smottamento, stando alle informazioni pervenute fino a questo momento, è stato causato dalle intense piogge di queste ultime ore.

Gli abitanti isolati da questa mattina

Gli abitanti sono rimasti isolati dalla mattina di oggi, martedì 26 aprile. La frana, come hanno segnalato anche alcuni utenti su Facebook, è scesa attorno alle 9.30. Ha interessato la strada provinciale tra Gromo e Valgoglio che si trova sopra l'abitato di Colarete. Una volta segnalato quanto accaduto, sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia di Bergamo e il sindaco Bruno Bosatelli.

Gli operai a lavoro per rimuovere i detriti e le pietre

Gli operai hanno iniziato subito i lavori per procedere con la rimozione di pietre e detriti nel minor tempo possibile e sono iniziate anche le valutazioni tecniche del caso. Nonostante l'intervento, non è però ancora chiaro quando sarà riaperta la strada. Sicuramente si cercheranno delle alternative secondarie per agevolare i cittadini.

Registrati danni anche in altre zone della Lombardia

Altre zone della Lombardia, sempre a causa del maltempo, hanno dovuto fare i conti con i danni: ad Aviatico, per esempio, sono caduti dei massi e un altro smottamento si è verificato tra Sovere e Gandino. A Milano invece nella serata di ieri, lunedì 25 aprile, alcuni sottopassi si sono allagati a causa di un forte temporale. Stessa sorte anche per le stazioni della metro.