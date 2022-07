Esce di casa e scompare per giorni: si cerca il 29enne Michael Russo Il 29enne Michael Russo di Pandino, in provincia di Cremona, si era allontanato dalla casa dei propri genitori e non ha fatto più ritorno. Lo si cerca dal 27 giugno.

A cura di Giorgia Venturini

Si cerca Michael Russo. Il 29enne di Pandino, in provincia di Cremona, si era allontanato dalla casa dei propri genitori e non ha fatto più ritorno. Lo si cerca dallo scorso 27 giugno: era uscito ed è salito a bordo della sua Volkswagen Polo. Come riportano i giornali locali di Cremona la sua auto è stata vista intorno alle 13:15 a Pandino, mentre stava prendendo la direzione di Lodi. Forze di polizia e famiglia invitano a contattare questi due numeri per chi avesse qualsiasi informazione: 3339406965 e 3457621340.