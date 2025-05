video suggerito

Dimessa dall'ospedale, partorisce d'urgenza nell'androne del condominio: "Grazie ai vicini" In via Canonica a Milano, una donna di 39 anni – Michela – ha partorito nell'androne del suo palazzo. La donna era stata dimessa dal pronto soccorso e poco dopo le 5 del mattino ha dato alla luce Carlotta.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella notte, in un palazzo di via Canonica a Milano, una donna ha partorito nell'androne. Lei si chiama Michela e ha 39 anni. In quel momento c'era anche il marito Andrea, che di anni ne ha 37. La neo-mamma, che ha dato alla luce la piccola Carlotta, era andata con il padre della bimba al pronto soccorso intorno alle 2 di notte.

Michela, infatti, aveva iniziato ad avere contrazioni molto forti. Dopo due ore però le doglie si erano calmate e, per questo motivo, era stata dimessa. I medici le avevano detto che avrebbe potuto aspettare.

Intorno alle 5, la coppia è quindi rientrata a casa. Dopo neanche un'ora, si sono rotte le acque. La donna è riuscita a vestirsi e a prendere l'ascensore, nonostante le forti contrazioni. Appena uscita però si è accovacciata: "Ho visto Michela che si rannicchiava a terra e cominciava a urlare, la bimba spingeva, non sapevo che fare", ha detto l'uomo al quotidiano Il Corriere della Sera. Il marito ha chiamato gli operatori sanitari del 118 e, nel frattempo, alcuni vicini sono arrivati nell'androne.

Andrea ha iniziato a chiedere di portare lenzuola, acqua calda e asciugamani: "Volevamo un parto naturale ma non pensavamo così naturale", ha scherzato. Da lì a poco, sono arrivati anche gli operatori del 118, che essendo volontari non sono abituati a situazioni simili. La piccola è così nata ed è stata portata in ospedale insieme alla mamma: "Se qualcosa non fosse andato bene avremmo forse avanzato rimostranze all’ospedale ma è filato tutto a meraviglia e l’unico desiderio è festeggiare con tutti quelli che ci hanno aiutato", ha ribadito Andrea.

La bimba è stata chiamata Carlotta, nonostante la custode e i vicini avessero suggerito di chiamarla Canonica "e abbiamo seriamente considerato l'idea"; hanno riso Andrea e Michela.