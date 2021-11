Difende una donna dalle molestie di un uomo e viene preso a bottigliate in testa: 31enne in ospedale È stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro e con i cocci è stato sfregiato al volto: lui è finito in ospedale e il suo aggressore è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Ha difeso una donna dalle moleste di un uomo, ma è stato preso a bottigliate in testa: è successo a Milano nella giornata di ieri, lunedì 15 novembre. Il 31enne è stato così portato in ospedale dove è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni. Il suo presunto aggressore è stato invece arrestato. Dagli approfondimenti degli investigatori, è emerso che avesse anche dei precedenti. Nessuna notizia della donna molestata che, dopo essere stata salvata, è scappata.

L'uomo ha sfregiato al volto il 31enne

Il tutto è accaduto nella stazione di Certosa, tra via Giovanni Fattori e via Antonio Mambretti. Erano circa le 22 quando un uomo, probabilmente ubriaco, ha iniziato a molestare una donna. Il 31enne si è accorto che la donna stava cercando di sfuggire all'uomo, ma senza riuscirsi. Dopo essersi avvicinato e averlo invitato a smettere, il ragazzo si sarebbe allontanato e sarebbe andato verso la stazione. Stando a quanto riportato dal giornale "MilanoToday" il 42enne lo avrebbe raggiunto e colpito con una bottiglia di vetro. Dopo avergliela spaccata in testa, avrebbe preso i cocci e avrebbe continuato a colpirlo provocandogli dei tagli al volto.

Dimesso con una prognosi di 15 giorni

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato il 31enne in ospedale. L'uomo è stato dimesso con diversi punti e una prognosi di quattordici giorni. Presente anche la polizia. Gli agenti hanno arrestato il 42enne che, secondo gli accertamenti, avrebbe dei precedenti per violenza sessuale. Nessuna traccia invece della donna che è fuggita e non è stata identificata.