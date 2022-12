Dalla Porche 911 alla villa a Como, così Antonio Sedino ed Elisa Zanarotto hanno speso i 3 milioni della truffa In seguito alla truffa che vede coinvolte oltre 160 persone, la coppia ha deciso di patteggiare una pena inferiore ai quattro anni e attende agli arresti domiciliari l’esito del processo. Intanto però i loro beni sono stati confiscati.

A cura di Fabrizio Capecelatro

La truffa era ben organizzata e andava avanti ormai da tempo. Per questo Antonio Sedino ed Elisa Cristhal Zanarotto, arrestati a gennaio di quest'anno e al momento agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, hanno potuto accumulare proventi per oltre 3 milioni di euro, che poi i due hanno speso in beni di lusso. Ma in cosa consistono questi beni?

I proventi della truffa

Ammonta esattamente a 3,4 milioni di euro il patrimonio confiscato alla coppia diabolica che ha truffato 160 persone e, secondo la Guarda di Finanza, sono tutti provenienti da profitti illeciti. Pertanto è già stato disposta la confisca definitiva di questi beni, che ora saranno venduti all'asta.

Dalle carte del processo, è possibile inventariare di quali prodotti si tratta: ci sono diverse auto, alcune molto lussuose, come una Porche 911 Coupè, una Audi Q8 ed una Bmw M3.

Poi sarà battuta all'asta una villa di pregio sul lago di Como, dal valore quantificato di circa 630mila euro. Inoltre ci sono gioielli e orologi preziosi per un valore complessivo di ben 250mila euro.

Meno di 4 anni di carcere

Nonostante abbiano truffato oltre 160 persone e accumulato ricchezze per 3,4 milioni di euro, i due non staranno in carcere neanche quattro anni. Sedino ha infatti scelto di patteggiare 3 anni e 9 mesi, mentre Zanarotto appena 2 anni e 8 mesi .

Attualmente i due sono, inoltre, agli arresti domiciliari in attesa della fine del processo e, con ogni probabilità, potranno scontare la pena fuori dal carcere.