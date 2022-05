Da “Sole, Cuore e Amore” alle elezioni comunali: la cantante Valeria Rossi si candida come consigliera La cantante è candidata nella lista “Monzattiva” che sostiene il candidato di centrosinistra, Paolo Pilotto.

A cura di Ilaria Quattrone

Valeria Rossi, la cantante che nell'estate 2001 spopolò con il tormentone "Tre Parole" (meglio conosciuta con Sole, Cuore e Amore), è candidata al Consiglio comunale di Monza con la lista Monzattiva. A confermare la notizia, come riporta il quotidiano "Il Corriere della Sera", è l'ex assessore nonché presidente di Monzattiva, Carlo Abbà. La lista sostiene il candidato sindaco Paolo Pilotto, sessant'anni e vicepreside del liceo Classico e musicale statale "Bartolomeo Zucchi" di Monza.

Il lavoro nell'ufficio Anagrafe

Dopo aver venduto diecimila copie in tre settimane, scalando così le classifiche, Valeria Rossi ha prima lavorato alla stesura di brani per altri cantanti, come per esempio Mietta e Jessica Brando, e poi si era dedicata alla stesura di racconti e ai libri dedicati ai più piccoli. Stando alle ultime notizie, l'artista – adesso 52enne – aveva deciso di riprendere a studiare. In alcune interviste, aveva raccontato di essersi laureata in Diritto e di aver sostenuto un concorso che le aveva così permesso di essere assunta come ufficiale dello stato civile nell'ufficio Anagrafe di un comune della provincia di Monza e Brianza. Una decisione che era dovuta alla sua volontà di voler "andare nella pratica, nel concreto".

Chi sono i candidati a sindaco di Monza

Come scritto precedentemente, Rossi è candidata in una lista che sostiene il candidato di centro sinistra Paolo Pilotto. In corsa con lui ci sono il sindaco uscente di Monza, Dario Allevi, candidato con il centrodestra e Paolo Piffer, candidato con una lista civica. Il Movimento 5 Stelle ha invece ritirato la candidatura di Elisabetta Bardone.