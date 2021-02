È stata chiesta la sorveglianza speciale per l'ex custode del cimitero di Buccinasco, in provincia di Milano, condannato lo scorso dicembre per abusi sessuali nei confronti di una ragazza di 15 anni. La minorenne era stata palpeggiata e molestata dal 63enne proprio nel cimitero dove si recava per andare a pregare sulla tomba della madre.

L'uomo è stato condannato a quattro anni e due mesi

Dopo diverse settimane di continue molestie, la 15enne aveva trovato il coraggio di denunciare quanto subito alle forze dell'ordine. A seguito della denuncia, erano scattate le manette nei confronti del 63enne. Lo scorso dicembre si è svolta l'udienza preliminare durante la quale il pubblico ministero della Procura di Milano Ilaria Perinu aveva chiesto una condanna a cinque anni e sei mesi di carcere. Il giudice Sofia Fioretta lo ha invece condannato con rito abbreviato a quattro anni e due mesi.

L'udienza per la sorveglianza speciale fissata all'11 febbraio

Al 63enne non sono state inoltre riconosciute le attenuanti generiche considerato che – dagli accertamenti – è emerso che l'imputato in passato fosse stato condannato in via definitiva a 17 anni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso e per tentato omicidio. Il Gup, considerato il reato di violenza sessuale, ha poi applicato la misura di divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minori per due anni. Nonostante la condanna è stata richiesta la sorveglianza speciale. L'udienza, che si svolgerà davanti alla sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano presieduta da Fabio Roia, è stata fissata per l'11 febbraio.