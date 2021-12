Cremona, incidente mortale sul lavoro: camionista di 52 anni schiacciato da un cancello Un camionista di 52 anni è rimasto ucciso a Soncino, in provincia di Cremona, da un cancello di un’azienda agricola crollato.

A cura di Redazione Milano

Nuovo tragico incidente sul lavoro in Lombardia. A poche ore dal crollo della gru a Torino, dove hanno perso la vita tre operai e sono rimasti feriti due passanti, un camionista di cinquantadue anni ha perso la vita a Soncino, comune in provincia di Cremona. Da quanto si apprende l'uomo è stato schiacciato dal cancello d'ingresso di un'azienda agricola, dove stava consegnando un carico di mangime. Sul posto i carabinieri della stazione locale che hanno eseguito i rilievi del caso, e il personale sanitario del 118, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente

Da quanto ricostruito al momento dell'incidente l'azienda era deserta e l'uomo, di nazionalità moldava, ha aperto il cancello per entrare per effettuare lo scarico della merce. È stato trovato senza vita attorno alle 12.30 da alcuni impiegati . Il camionista lavorava per l'azienda GI.MA. di Fiorenzuola d'Arda. L'inchiesta in corso dovrà stabilire quanto accaduto e soprattutto le cause del cedimento del cancello scorrevole che, schiantandosi in terra, ha colpito e ucciso il 52enne che stava facendo avanti indietro dal mezzo con la merce, quando è stato colpito.

Il drammatico incidente di Torino: morti due operai milanesi

Nel gravissimo incidente avvenuto oggi a Torino hanno perso la vita anche due operai residenti nel Milanese, Roberto Peretto, di 52 anni che abitava aCassano d’Adda, e Marco Pozzetti, di 54 anni e residente a Carugate. La terza vittima è Filippo Falotico, di Coazze in provincia di Torino che è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale.