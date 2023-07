Chi era Serafino Valentino Colia, il ragazzo 15enne travolto e ucciso da un ubriaco a Garbagnate Si chiamava Valentino Colia, il ragazzino di 15 anni morto a causa dell’incidente a Garbagnate Milanese. È stato travolto e ucciso da un furgone guidato dal 32enne Pasca Bodgan, positivo all’alcol test e senza patente, mentre si trovava in sella alla sua bici. L’amica, che si trovava con lui, è ricoverata in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Serafino Valentino Colia, il ragazzo di 15 anni che è stato travolto e ucciso a Garbagnate Milanese (Milano) da un furgone guidato dal 32enne Pasca Bodgan. L'incidente stradale si è verificato alle 23 di ieri, lunedì 17 luglio. Il ragazzino si trovava in sella a una bicicletta insieme a un'amica e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Bodgan era senza patente e sarebbe stato trovato positivo all'alcol test. Per lui sono scattate subito le manette: è accusato di omicidio stradale e adesso si trova in carcere a San Vittore.

L'incidente è avvenuto alle 23 in via Kennedy. Il 32enne ha travolto i due ragazzini con il suo furgone. L'impatto è stato molto violento: il parabrezza del veicolo si è frantumato e la bicicletta è stata sbalzata al lato della strada. Sono arrivati i medici e i paramedici del 118 che hanno trasferito i due ragazzini in ospedale. Valentino Colia è stato portato in codice rosso e con un elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. Purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo.

La sua amica, anche lei quindicenne, è ancora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Avrebbe riportato un importante trauma cranico. Presenti sul posto i carabinieri della Stazione di Garbagnate, Solaro e della Sezione Radiomobile della compagnia di Rho.

I militari hanno subito sottoposto il 32enne, che si era fermato a prestare soccorso, all'alcol test: è risultato positivo all'esame. Inoltre non avrebbe avuto la patente. È stato così arrestato per omicidio stradale portato a San Vittore. La Procura di Milano, intanto, ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima.