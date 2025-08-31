Chi è Felicia Sirbu, l’influencer e presentatrice tv citata nell’indagine sul narcotraffico a Milano

Felicia Sirbu, 34 anni, modella e influencer moldava da 75milioni di follower, secondo le indagini dei carabinieri di Sesto San Giovanni sarebbe stata molto vicina ad alcuni narcotrafficanti dell’Est Europa operativi in Brianza.

Viene citata anche lei (ma non è indagata) nelle carte dell'indagine su una banda di narcotrafficanti dell'Est Europa con base in Brianza. È Felicia Sirbu, 34 anni, modella e influencer moldava di casa a Nova Milanese che, secondo quanto emerso dalle intercettazioni dei carabinieri di Sesto San Giovanni, sarebbe stata nel giro delle frequentazioni del presunto narcotrafficante romeno Cristinel Balint, arrestato nel 2023 a seguito di un'indagine che parte dalla scoperta di un chilo di cocaina a bordo di un furgone, fermato per un controllo nell'estate del 2023 a Vimodrone.

Ma non solo. All'interno dn un garage di via Burrona, nel doppiofondo di una Audi A6, vengono rinvenuti anche 279mila euro in contanti. Gli inquirenti, così, fanno scattare le manette per Andrei Radu Tataru, 47 anni, e l'emissione di un provvedimento restrittivo per il28enne ucraino Ivan Buzduhan e per e Cristinel Balint, di nazionalità romena.

È con quest'ultimo che la modella e giornalista sportiva da oltre 75mila follower su Instagram, nel novembre del 2023, si incontra in un'abitazione della periferia di Milano. Balint, in questa occasione, esterna le sue preoccupazioni alla 34enne (che in quel momento sarebbe stata legata sentimentalmente a un uomo vicino al "clan", per cui non è stata però richiesta la misura cautelare) perché è consapevole di essere sotto l’occhio degli investigatori. I due, mentre consumano cocaina insieme, trattano intanto dell'assunzione della donna all'interno della società Alpha Group, proprietaria dell’Audi nella quale erano stati trovati i 279 mila euro: per lei, che sui social ostenta uno stile di vita sfarzoso tra mete di vacanza esclusive, ristoranti di lusso, gioielli e boutique di alta moda, era previsto uno stipendio da poco più di mille euro.