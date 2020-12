Entra in un negozio di parrucchieri come se lo volesse rapinarlo ma poi sorprende tutti e grida: "Chiamate i carabinieri". L'episodio fuori dal comune è successo in una via del centro di Carate Brianza, paese in provincia di Monza e Brianza. Stando a quanto riferito dai carabinieri della Compagnia di Seregno a Fanpage.it, un uomo di 38 anni è entrato nel negozio con un taglierino in mano e con la mascherina anti Covid che gli copriva gran parte del volto. Le parrucchiere alla vista dell'uomo si sono spaventate temendo il peggio, per poi però capire presto che c'era qualcosa che non andava. L'uomo non ha fatto nessuna altra richiesta se non quella di chiamare le forze dell'ordine.

L'uomo è un senzatetto di 38 anni

All'arrivo dei militari il 38enne, originario del Marocco, si è fatto subito riconoscere e dopo poco è stato svelato il vero motivo di questa finta rapina. L'uomo, con già precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di droga, quando ha visto arrivare i carabinieri ha detto: "Maresciallo sono io". Il 38enne infatti era stato già arrestato dagli stessi militari l'anno scorso per rapina e spaccio e aveva passato gli ultimi mesi girovagando senza fissa dimora per le vie di Milano prima di ritornare a Carate. Ha spiegato poi ai carabinieri, che lo hanno portato in caserma, che non avrebbe potuto ferire nessuno perché il taglierino non aveva la lama, gettata a terra poco prima di entrare nel negozio. Così ha poi raccontato il resto.

Finta rapina per non dormire al freddo

L'uomo ha inscenato una finta rapina perché era stanco di dormire in strada al freddo: preferiva quindi una cella con cibo caldo e la possibilità di farsi una doccia piuttosto che passare un'altra giornata su una panchina al gelo. Detto fatto: per il 38enne è scattato l’arresto in flagranza per tentata rapina e per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Monza. Resta ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e da capire nelle prossime ore se interverranno anche i servizi sociali in aiuto dell'uomo.