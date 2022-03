Assalta due supermercati, ma le telecamere lo incastrano: arrestato Un uomo di 42 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso due rapine a ottobre 2021: a incastrarlo le immagini delle telecamere di video sorveglianza.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni con l'accusa di aver commesso due rapine ai danni di altrettanti supermercati a ottobre 2021: l'arresto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, 10 marzo 2022, a Bergamo. Le due rapine contestate sono invece avvenute a Paderno Dugnano (Milano) e Cologno Monzese (Milano).

Le rapine avvenute a ottobre 2021

L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza su richiesta della Procura. Il 42enne, in base agli approfondimenti dei carabinieri, ha alcuni precedenti per reati contro il patrimonio. Le due rapine sono avvenute il 14 e il 18 ottobre 2021: nei video, analizzati dagli investigatori, si vede l'uomo arrivare con un'auto nel parcheggio del supermercato. Una volta sceso ed entrato nel locale, il 42enne decide di fare un giro del negozio.

L'uomo era fuggito con il bottino

Al momento del pagamento, l'uomo si avventa sulla cassa e porta via il bottino. Dalle immagini è possibile vedere la cassiera che, insieme ad alcune persone, esce dal supermercato. I tre provano forse a scrivere la targa dell'auto con la quale il rapinatore è fuggito. Dopodiché avvisano le forze dell'ordine. Fortunatamente nessuno è mai stato ferito.

Leggi anche Porta in un bosco la compagna e la picchia fino a romperle due vertebre: arrestato un 55enne

A incastrarlo le immagini delle telecamere dei due negozi

Grazie alle loro testimonianze e alle immagini delle telecamere di video-sorveglianza, è stato possibile risalire all'identità dell'uomo. Il presunto responsabile è stato quindi arrestato a Bergamo ed è stato portato in carcere dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.