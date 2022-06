Arrestato un pensionato di oltre 70 anni: beccato in auto con della cocaina da spacciare Un uomo di oltre 70 anni è stato arrestato con l’accusa di aver spacciato sostanze stupefacenti: è stato infatti trovato in auto con sessanta grammi di cocaina.

A cura di Ilaria Quattrone

Un pusher ultra settantenne: è lui l'uomo arrestato dai carabinieri della stazione di Asola, comune in provincia di Mantova, nei giorni scorsi. Per lui l'accusa è di essere stato in possesso di cocaina pronta per spacciare. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere dove è rimasto a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

In auto aveva sessanta grammi di cocaina

Il 70enne, durante una perquisizione da parte dei carabinieri, è stato trovato in auto con sessanta grammi di cocaina pura pronta per essere tagliata e spacciata. Per questo motivo è stato arrestato nella giornata di martedì 14 giugno.

Sull'uomo si indagava da diverso tempo

L'uomo era già sotto la lente dei militari: da diverso tempo la Procura di Mantova stava svolgendo delle indagini sul suo conto proprio perché sospettava che le sue attività fossero ben altre. E infatti, proprio alla fine di queste indagini era emerso che l'uomo – nonostante fosse incensurato – fosse dedito all'attività di spaccio.

La droga aveva un valore di ottomila euro

Martedì l'uomo è stato fermato nell'Alto Mantovano: dopo che i carabinieri lo hanno trovato con tutta quella droga – che se spacciata poteva valere ottomila euro – hanno provveduto ad arrestarlo. L'uomo adesso deve rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Convalidato l'arresto nei confronti del 70enne

La Procura di Mantova ha infatti ottenuto dal giudice per le indagini preliminari che venisse convalidato l'arresto dell'uomo. Una volta concluse le indagini c'è quindi il rischio che il 70enne, celibe, debba affrontare un processo.