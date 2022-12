Antonio Sedino ed Elisa Cristhal Zanarotto, la coppia diabolica che ha truffato 160 persone per oltre 4 milioni Antonio Sedino ed Elisa Cristhal Zanarotto è la coppia che ha truffato 160 persone che altro non erano che investitori della loro società Ixellion Ou. A loro avrebbero detto che questa sarebbe presto quotata in borsa, cosa che non è mai avvenuto. La truffa ha permesso loro di guadagnare oltre 4 milioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Una truffa nei confronti di almeno 160 investitori: è questo il risultato dello schema messo in piedi da Antonio Sedino ed Elisa Cristhal Zanarotto, la coppia arrestata a gennaio 2022 con l'accusa di truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio. Entrambi hanno scelto di patteggiare: 3 anni e 9 mesi per il 47enne e 2 anni e 8 mesi per la 31enne.

Marito e moglie si trovano agli arresti domiciliari e in questi giorni sono state avviate le procedure di confisca: è stato infatti eseguito il provvedimento che era stato emesso lo scorso ottobre dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como. Si tratta di un sequestro da 3,4 milioni di euro.

La truffa della Ixellion Ou

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, hanno permesso di risalire alla truffa: agli investitori raccontavano che la loro società (Ixellion Ou) sarebbe stata una holding di un gruppo di aziende che lavoravano in diversi settori di innovazione tecnologica. Tra le attività proposte c'era quella nel campo dei filamenti di nichel utilizzati per le batterie impiegate nell'automotive e aerospazio.

Per convincere più persone a investire sulla loro società, avrebbero raccontato che sarebbero stati prossimi alla quotazione in borsa. Prima avrebbero dovuto quotarsi alla Borsa di Francoforte, poi Parigi, Vienna, Monaco e così via. Una quotazione che di fatto non è mai avvenuta. Le Fiamme Gialle hanno poi scoperto che la collocazione dei titoli di investimento sarebbe stata svolta senza alcuna autorizzazione della Consob.

Il giro d'affari messo in piedi ha fruttato oltre 4 milioni di euro, ma l'obiettivo era arrivare a due miliardi. I soldi ottenuti fino al momento dell'arresto ha permesso loro di comprare auto di lusso come una Porche 911 Coupè, una Audi Q8 e una Bmw M3, gioielli, case di lusso come una villa a Como.