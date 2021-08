Abusano di una 18enne in un bed and breakfast: arrestato uno dei due uomini, l’altro è ricercato Una ragazza di 18 anni sarebbe stata abusata in un bed and breakfast di Milano: uno dei due presunti aggressori è stato arrestato mentre l’altro risulta latitante. Sarebbe infatti scappato all’estero. I fatti risalgono allo scorso maggio: la 18enne era stata invitata a trascorrere la serata con loro e, dopo essere rimasta stordita dall’alcol, è stata violentata.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Avrebbero abusato di una ragazza di diciotto anni in un bed and breakfast a Milano: uno di loro è stato arrestato mentre l'altro risulta latitante. La violenza sarebbe avvenuta lo scorso maggio. I due presunti aggressori avrebbero tra i venti e i trent'anni. Dall'inchiesta è emerso inoltre che altri giovani potrebbero aver commessi abusi su delle ragazze utilizzando sempre lo stesso schema.

Uno dei due uomini è scappato all'estero

Sulla base delle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che la 18enne sia stata invitata a trascorrere una serata nella stanza che i due uomini avevano preso in affitto. Dopo essere rimasta stordita dall'alcol, i due avrebbero abusato di lei. Tra i testimoni c'è una amica della vittima che ha raccontato di aver accompagnato la ragazza nel b&b. Nei giorni scorsi, uno dei due è stato portato in carcere dopo che, su richiesta del pubblico ministero Pasquale Addesso, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dal giudice per le indagini preliminari di Milano, Manuela Scudieri. L'altro presunto responsabile al momento è introvabile: dalle indagini condotte dalla squadra mobile sembrerebbe infatti che, dopo la violenza, sia scappato all'estero.

Potrebbero essere state commesse altre violenze sessuali simili

Dalle indagini degli inquirenti sembrerebbe inoltre che siano stati commessi abusi simili su altre ragazze: alcuni giovani avrebbero affittato stanze in delle strutture ricettive della città per poi commettere delle violenze sessuali. Tutti sarebbero assidui frequentatori della zona della movida milanese delle Colonne di San Lorenzo.