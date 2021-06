A Milano sarà intitolata una strada in onore di Oronzio De Nora. L'imprenditore, che ha fondato un'industria farmaceutica omonima e che ha vissuto a Milano nel quartiere Ortica, è noto per aver inventato l'amuchina. Il prodotto fu brevettato in Germania per poi essere ceduto. Un'invenzione che proprio nell'ultimo anno e mezzo, a causa della pandemia, è diventato fondamentale. Il Comune, come riportato in una nota stampa, ha deciso di dedicargli via Casasco da poco pedonalizzata.

Lo spazio nato da una collaborazione tra Comune e cittadini

Lo spazio pubblico nasce per volontà del Municipio 3, del Comune OrMe, di Ortica Memoria e WAU!. Il patto di collaborazione sarà firmato giovedì 24 giugno. Saranno presenti sia l'assessore comunale alla Cittadinanza Attiva, Lorenzo Lipparini, che l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli. A contribuire al progetto ci sono "Le Industrie De Nora" che hanno dato un'importante donazione. Nella nuova via saranno installate panchine, tavoli da ping pong e piante in vaso proprio per contribuire a una rinascita del quartiere e della zona.

Il progetto sarà presentato nelle prossime settimane

Il progetto, i lavori e poi l'inaugurazione si svolgerà nei prossimi mesi: "Si tratta di un intervento integrato di pedonalizzazione, urbanismo tattico, arte pubblica e toponomastica – ha detto l'assessore Lipparini – coronato da un patto di collaborazione che tiene insieme realtà di cittadinanza attiva, impresa e amministrazione comunale". La via, continua il comunicato, era stata chiusa nel settembre 2018. Con questo progetto si punta a riconnettere il grande Giardino condiviso con San Faustino.