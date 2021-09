A Milano insulti razzisti a candidato consigliere: “Sono fascista e tu puzzi, prendi sussidi nostri” Marcus Pace, candidato consigliere in municipio 4 con la lista “Beppe Sala Sindaco”, è stato vittima di insulti razzisti durante un incontro con la cittadinanza che si è tenuto ieri a Milano. I responsabili sono due abitanti del quartiere: “Ieri doveva essere una giornata di festa e condivisione, ma ho subito un attacco razzista”, ha scritto Pace sul suo profilo Facebook.

A cura di Ilaria Quattrone

Marcus Pace, il candidato consigliere (Fonte: Facebook)

"Io sono un fascista e tu puzzi, prendi sussidi che sono nostri": con queste parole due persone hanno attaccato Marcus Pace, candidato consigliere in Municipio 4 con la lista "Beppe Sala Sindaco" durante l'incontro con la cittadinanza che si è tenuto ieri, domenica 5 settembre, alla pagoda di Santa Maria del Suffragio a Milano. Pace ha raccontato l'episodio sul suo profilo Facebook: "Ieri doveva essere una giornata di festa e condivisione, ma ho subito un attacco razzista".

Pace: Sono andato dalla polizia e ho denunciato

Il candidato ha spiegato di essere stato insultato da due abitanti del suo quartiere: "Non ho mai vissuto di vittimismo e tanto meno inizierò oggi perché – continua Pace – sono parte di questo Paese e tra gli ultimi promotori con il mio lavoro della manifattura artigiana italiana". Oggi è andato anche alla polizia per denunciare gli aggressori: "Da figlio adottivo prima di genitori italiani e Italiano poi, condanno ogni forma di fascismo e intolleranza becera. Non siamo più un Paese sotto regime ma parte del Mondo".

Emmanuel Conte: Episodio inaccettabile

Sulla questione si è espresso anche Emmanuel Conte, capolista della lista "Beppe Sala Sindaco", che in una nota stampa ha detto: "Questi episodi ci fanno convincere ancora di più che l'antifascismo e l'antirazzismo siano valori che dobbiamo promuovere strada per strada. Non è accettabile per nessun cittadino, italiano o straniere, subire questo tipo di attacchi. Si è trattato di un attacco intimidatorio sul quale, sinora, sta pesando il colpevole silenzio della destra". Oltre a chiedere alle forze dell'ordine di individuare i due responsabili e di annunciare un'iniziativa apposita nel luogo dove l'attacco è avvenuto, Conte ha specificato di essere a fianco "di Marcus per una Milano sempre più inclusiva e solidale".