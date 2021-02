in foto: I primi pantentini consegnati a Milano (Fonte: Comune)

A Milano sono stati consegnati i primi patentini "ai cani speciali": negli scorsi mesi, nonostante la pandemia, alcuni cittadini hanno partecipato a dei corsi – istituiti dal Comune – con l'obiettivo di imparare a conoscere le esigenze dei propri animali, ma anche e soprattutto per imparare a tutelarsi. Spesso infatti i proprietari non sono a conoscenza delle responsabilità civili e penali in cui incorrono quando i loro amici a quattro zampe arrecano danni. Per questo motivo, l'amministrazione ha pensato di creare delle lezioni sul tema. Le sessioni sono tenute da docenti universitari e veterinari comportamentalisti: "C'è stata una grande adesione e soddisfazione, anche da parte di quegli utenti che si erano avvicinati con qualche perplessità perché preoccupati di essere etichettati come ‘proprietari di cani pericolosi' e invece – spiega l'assessore alle Politiche per la tutela e la difesa degli animali Roberta Guaineri – si sono ricreduti molto presto".

Quando si terranno le prossime sessioni

Nella giornata di oggi, mercoledì 17 febbraio, sono stati consegnati gli attestati a due dipendenti comunali. Entrambi hanno ritirato le certificazioni in compagnia dei loro Pitbull e American Staffordshire Terrier. Il documento arriva dopo il superamento di un esame e dopo aver seguito dieci ore teoriche e quattro pratiche sul tema. Oltre loro, sono stati 106 i cittadini ad aderire al progetto: "I partecipanti hanno dimostrato di aver capito l'importanza di conoscere meglio le caratteristiche e le esigenze del loro cane – spiegano i Garanti per i diritti degli animali Paola Fossati e Gustavo Gandini – per creare un legame più soldi e sapersene prendere cura in modo più attento". I prossimi corsi si terranno il 20 e 21 marzo, il 15 e 16 maggio e il 12 e 13 giugno.