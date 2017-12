Non si fermano i viaggi della disperazione dalle coste del Nord Africa all'Italia. Nonostante il cattivo tempo e le pessime condizioni del mare, anche nel giorno di Natale diversi barconi carichi di migranti hanno affrontato la traversata del Mediterraneo con inevitabili naufragi. Le due navi umanitarie che pattugliano il Mediterraneo, la nave Astral e la Aquarius, infatti nelle scorse ore hanno soccorso un barcone con a bordo oltre 120 persone, tra cui 36 minori e 7 bambini, che era in avaria e aveva lanciato un Sos raccolto dalla sala operativa dei soccorsi di Roma. L'emergenza è scattata durante la notte tra il 25 e i 26. L'imbarcazione è stata individuata dopo alcune ore intorno alle sei di stamattina.

Poche ore dopo una unità navale di Eunavformed ha soccorso altre due imbarcazione più piccole con altre 121 persone a bordo. Potrebbero essere gli altri due natanti carichi di migranti che hanno dato l'allarme stanotte dopo essersi trovati anche loro in difficoltà nel Mediterraneo. Anche da queste infatti era partita la richiesta di soccorso in mare ma nonostante ore di ricerche durante la notte, non era stato possibile localizzarle. Nella zona, in acque internazionali, non sembravano esserci tracce ma l'opera di ricerca comunque prosegue. A lanciarsi per prima nei soccorsi è stata la nave della Ong Proactiva Open Arms, successivamente raggiunta da nave Aquarius di Sos Mediterranee. "Abbiamo individuato una prima imbarcazione con 120 persone a bordo, molto esposta e alla deriva, altre due sembrano scomparse", ha spiegato il coordinatore di Proactiva Open Arms, Oscar Camps, aggiungendo: "Nessuno si riposa finché c'è vita alla deriva, è inverno e ci sono bambini a bordo e ogni minuto conta"

Del resto sarà il terzo Natale nel cuore del Mediterraneo per i soccorritori volontari della Ong spagnola Proactiva Open Arms. "In queste feste, che parlano di amore e solidarietà, ha ancora più significato quello che stiamo facendo anche se non siamo con le nostre famiglie e saremo qui finché ci saranno vite alla deriva", ha affermato il capo della missione 37 della nave Astral, in alto mare fino al 1° gennaio.