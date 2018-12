Infuria la polemica sul caso della Ong Open Arms: la nave dell'organizzazione umanitaria ha salvato nella zona Sar libica circa 300 migranti, ma al momento né l'Italia né Malta hanno intenzione di offrire un porto sicuro per lo sbarco. Inizialmente la Ong ha chiesto aiuto alle autorità di Malta, che hanno acconsentito al solo sbarco di un neonato e della sua mamma, rifiutando lo sbarco delle altre centinaia di persone e rifiutandosi inoltre di concedere viveri e acqua. Anche l'Italia non ha acconsentito ad assegnare un porto sicuro per lo sbarco e su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ricordato alla Ong che "la pacchia è finita" e che in Italia "i porti sono chiusi".

Nella giornata di oggi numerose personalità politiche delle opposizioni hanno criticato le dichiarazioni e le azioni di Matteo Salvini e in particolare l'ex presidente della Camera Laura Boldrini ha attaccato il ministro dell'Interno ponendo l'accento sulla sua incoerenza politica e religiosa: "Negando alla nave della ong Open Arms l'attracco nei porti italiani, Salvini si comporta in modo sprezzante nei giorni che precedono il Natale e dimentica non solo i valori della Costituzione ma anche quelli del Vangelo, che si permette di strumentalizzare all'occorrenza", spiega l'onorevole di Liberi e Uguali.

"Salvini può dimostrare davanti al Paese di fare qualcosa ma in verità dimostra solo la sua impotenza, visto che non è riuscito a ottenere alcun risultato. E lo fa ai danni dei più deboli, che in quel momento sono in una posizione di maggiore fragilità. Questa operazione è il miglior regalo di Natale possibile per Salvini perché può dimostrare di esistere. La mancata gestione del fenomeno migratorio serve a Salvini per dimostrare che esiste. 600mila irregolari c'erano e ci sono ancora. In più, con la decisione di togliere la protezione umanitaria ce ne saranno altri 140mila" ma, secondo Boldrini, "questo è voluto, a Salvini fa comodo il caos. Perché lui lavora con la paura, sfruttando un sentimento di allarme", conclude Boldrini.