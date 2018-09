Il presidente francese, Emmanuel Macron, punta il dito contro l’Italia e contro il governo sulla questione migranti, parlando di una rottura tra Roma e il resto dell’Europa. “C’è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa – afferma parlando con i giornalisti al Palazzo di Vetro a margine dell’Assemblea generale dell’Onu –. L'Italia ha scelto di non seguire più le leggi internazionali e in particolare quelle umanitarie del mare, secondo cui quando una nave è in una situazione umanitaria va nel porto più vicino”.

La replica del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivata poco dopo durante una conferenza stampa. Conte ha spiegato che non era a conoscenza di queste parole e ha poi aggiunto: “Macron rappresenta la Francia, l’Ue è composta da 27 paesi, se lui parla per la Francia va benissimo. Noi non abbiamo un problema con la Francia. Rispondo con un dato: 588mila sbarchi in Italia. L’Italia ha la coscienza a posto, non è contro l’Europa, ha fatto il suo. Ha salvato l’onore dell’Europa, quindi lascio all’amico Macron la libertà di opinione ma ogni tanto quando si esprime una opinione si sbaglia”. “Non ho interesse a coltivare con l’amico Macron delle polemiche”, ha poi aggiunto Conte.

Macron, parlando a New York della vicenda della nave Aquarius, ha spiegato di aver tenuto conto delle “tensioni” politiche in Francia per decidere come gestire l’accoglienza dei migranti: “Sono consapevole delle tensioni che esistono nel nostro Paese sulla questione dei migranti. Se mi mettessi a dire che la Francia diventa il porto di accoglienza di tutte le imbarcazioni che partono dall'Africa non sarebbe una soluzione politicamente sostenibile in Francia. Tutti coloro che si preoccupano della forza delle migrazioni che l'Europa conosce da alcuni anni diranno: abbiamo un presidente che non ci protegge come dovrebbe, e avrebbero ragione”. La Francia ha concordato oggi con il Portogallo, la Spagna e la Germania di accogliere alcuni dei 58 migranti a bordo dell'Aquarius.