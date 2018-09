Il presidente Usa Donald Trump ha proposto una soluzione alla Spagna, in chiave anti-migtranti: costruire un muro nel deserto del Sahara: lo ha raccontato il ministro degli Esteri di Madrid Josep Borrell. La il suggerimento di Trump risalirebbe a giugno, quando Borrell ha accompagnato re Felipe e la regina Letizia alla Casa Bianca. Secondo Borrell, quando i diplomatici spagnoli presenti hanno fatto notare al presidente che il Sahara si estende per quasi 5.000 chilometri, Trump ha replicato: "Il confine del Sahara non può essere più lungo del nostro confine con il Messico".

Il leader Usa ha conquistato la Casa Bianca anche grazie alla promessa elettorale di costruire un "grande e bel muro" per bloccare l'immigrazione al confine Usa-Messico, che è lungo poco più di 4.000 km. Un piano del genere sarebbe di difficile realizzazione per la Spagna, che ha due piccole enclavi in Africa, Ceuta e Melilla, e che sarebbe costretta a costruire il muro in territorio straniero. Borrell ha raccontato dell'intervento di Trump durante un evento a Madrid, ampiamente ripreso dalla stampa spagnola, e la circostanza è stata confermata da un portavoce del ministero degli Esteri spagnolo: "Questo è ciò che ha detto il ministro, ma non faremo altri commenti".

In casa sua Trump è ancora alle prese con il suo progetto: su Twitter il presidente Usa ha espresso la sua frustrazione per la legge di spesa approvata martedì scorso dal Senato, con 93 sì e 7 no, per evitare uno shutdown (cioè il blocco della capacità di spesa del governo federale), prima delle elezioni di Midterm, con possibili ripercussioni elettorali. "Voglio sapere dove sono i soldi per la sicurezza dei confini e il muro in questa ridicola legge di spesa, e da dove arriveranno dopo Midterm? I dem stanno ostacolando le forze dell'ordine e la sicurezza della frontiera. I repubblicani alla fine devono essere risoluti!", ha scritto Donald Trump in un tweet. La legge aumenterebbe le spese per la difesa, la ricerca medica e la crisi degli oppiacei, ma che non prevede fondi per il muro e la protezione dei confini.