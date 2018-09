Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dichiara senza mezzi temini che l'Italia non può permettersi di accogliere tutti i migranti. Intervenendo al 51esimo incontro nazionale di Studi delle Acli, il premier Conte ha spiegato: "Con l'accoglienza indiscriminata non possiamo risolvere il problema dell'immigrazione, perché noi possiamo assicurare il soccorso, ma non possiamo offrire l'accoglienza indiscriminata. Chi ha diritto deve poter processare domanda di asilo ma in una prospettiva di gestione dei flussi, chi viene deve potersi integrare. Bisogna uscire dalla logica emergenziale e affrontare il tema in modo strutturale, la logica emergenziale fa male a tutti", conclude il presidente del Consiglio.

Nella giornata di oggi, il premier ha inoltre affrontato il tema della disabilità e in occasione della firma della Manifestazione di intenti per garantire la Accessibilità internazionale tenutasi al Parco e al castello di Miramare, a Trieste, ha spiegato: "Avevo preso un impegno, non potevo mancare. Dobbiamo varare un codice per le disabilità e la manifestazione di oggi va proprio in questa direzione". Il presidente del Consiglio ha poi letto l'Articolo 26 sui diritti fondamentali dell'Unione europe e dichiarato: "Questo di oggi è un primo passo cui seguirà il Codice; che i fatti assecondino gli annunci e le promesse". L'iniziativa è stata promossa dal sottosegretario alle Disabilità, Vincenzo Zoccano, e presente alla firma c'era anche il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.