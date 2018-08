In relazione al caso della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, da tre giorni bloccata in mare con a bordo 177 migranti soccorsi in zona Sar maltese, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi è intervenuto per sbloccare l'impasse. Fonti di governo confermano che la Farnesina ha avviato una serie di contatti con gli altri stati membri della Ue per chiedere una nuova soluzione condivisa e una suddivisione dei migranti in altri paesi europei. Al momento, dopo il blocco disposto dal ministro degli Interni Matteo Salvini, la soluzione condivisa sembra essere lontana e la nave Diciotti da giorni è costretta a rimanere al largo di Lampedusa in attesa di istruzioni da parte del Viminale, istruzioni che però non arrivano.

Nel mentre, un'altra imbarcazione con una settantina di migranti a bordo è stata avvistata in acque maltesi in navigazione verso l'Italia. A darne notizia è stato il ministro Matteo Salvini su Twitter: "Immagini esclusive di un gommone con 70 immigrati, scafista alla guida e motore potente, in acque maltesi. Qualcuno si degnerà di intervenire o li manderanno ancora una volta in direzione Italia???", ha scritto il capo del Viminale.

Salvini si riferisce alla Guardia costiera maltese che, nel giorno di Ferragosto, ha evitato di soccorrere il barcone poi preso in carico dalle motovedette italiane. Un intervento che i maltesi hanno definito "ingiustificato" perchè a loro dire il barcone non era in difficoltà e non voleva soccorso. Il gommone di cui parla Salvini, però, è già stato soccorso da Malta, la quale ha reso noto di aver portato a termine un'operazione di salvataggio: " Noi la nostra parte la facciamo e Malta ha appena salvato 61 vite. Adesso fai la tua e apri i porti italiani alle 171 persone a bordo della vostra nave", ha twittato un membro del governo maltese replicando alle illazioni di Salvini.

Intanto la ONG tedesca Lifeline, che da due mesi ha la nave sequestrata nel porto di Malta per un soccorso ritenuto illegittimo, ha annunciato il ritorno alle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo con una nuova imbarcazione: "Abbiamo trovato una nuova nave sostitutiva ma a causa dell'intralcio illegittimo del salvataggio marittimo da parte di vari stati membri, non possiamo fornire ulteriori informazioni prima che la nave sia arrivata in acque internazionali".