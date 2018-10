La strage dei migranti del 3 ottobre 2013, che costò la vita a 368 persone, è difficile da cancellare dalla memoria. Erano le 4:30 del mattino: una nave con poco meno di 550 migranti a bordo, partita la sera prima dalla Libia si rovesciò a 800 metri dall’Isola dei Conigli, accanto a Lampedusa. La maggior parte delle persone annegate veniva dall'Eritrea: 360 erano in fuga dal quel Paese, gli altri 8 erano partite dall'Etiopia.

Nonostante la presenza di alcuni pescherecci, che si trovavano nei pressi del naufragio, quel giorno i superstiti furono solo 155, tra cui una quarantina di minori, e probabilmente ci furono anche una ventina di dispersi, che non risultarono nemmeno nella lista delle persone affogate. Probabilmente l'incidente fu causato da un guasto nei motori, un incendio, che determinò il panico a bordo: tutti i passeggeri si spostarono caoticamente da un lato dell'imbarcazione, e finirono per rovesciarla. Molti naufraghi morirono in mare per via della nafta, il carburante che a contatto con l'organismo può causarne l'intossicazione in mare. Le operazioni di recupero dei cadaveri durarono più di una settimana, e si conclusero il 12 ottobre. Il tunisino Khaled Ben Salem, indicato dai superstiti come l'uomo che era al comando del natante, venne fermato e accusato di omicidio plurimo, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e naufragio: l'anno successivo, nel 2014 scattò per lui la condanna a 18 anni.

In seguito a quest'episodio disastroso nel Mediterraneo cominciò a operare la missione della Marina militare "Mare Nostrum", grazie alla quale nei 12 mesi successivi vennero recuperati 160 mila migranti provenienti dall’Africa: le navi della Marina avevano il permesso di operare a ridosso delle coste libiche. La missione poi fu sospesa e sostituita da Triton, gestita da Frontex, l'agenzia europea delle Frontiere

Dal 2015 in questo giorno è stata istituita la "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione". Questa mattina a Lampedusa, poco dopo le 9, è partita dal centro la marcia in ricordo delle vittime. In prima fila, con la fascia tricolore, il sindaco Totò Martello: "Noi siamo qui come ogni anno – ha detto – ma questa volta il governo non c'è". Quest'anno infatti nessun rappresentante del governo si è visto sull'isola per la ricorrenza. "So che alla Camera oggi c'è una cerimonia – ha detto Tareke Brhane del Comitato 3 ottobre, nato in seguito alla tragedia – ma qui a Lampedusa non c'ènessuno delle istituzioni nazionali. L'importante è che ci siano tanti giovani e studenti a ricordare tutte le vittime del Mediterraneo". Alla marcia hanno partecipato cittadini, rappresentanti di associazioni e un centinaio di studenti provenienti da 15 istituti italiani. Alla cerimonia alla Porta d'Europa, dove si conclude il corteo, è prevista una rappresentanza delle Forze dell'ordine e di Polizia dell'isola.

"Non si può continuare a ripetere che in Italia il problema degli sbarchi è finito e che tutto è stato risolto" – ha ribadito Salvatore Martello – "Gli italiani si convincono poi che è così invece poi, stando a Lampedusa, si scopre che il porto dell'isola è aperto perché attraccano direttamente al porto. Mi chiedo perché raccontare cose non vere? Perché informare la gente di cose che non ci sono? Perché tentare di cancellare la memoria e il ricordo?".

Il segretario del Pd Maurizio Martina ha ricordato con un tweet i morti del Mediterraneo: "In questi anni l'Italia ha salvato centinaia di migliaia di vite in mare, spesso al posto dell'Europa. Il modo migliore per ricordare la tragedia di Lampedusa e le vittime dell'immigrazione è continuare a farlo".

"È grave che nel giorno del quinto anniversario della strage di Lampedusa nessun alto rappresentante delle istituzioni sia presente al corteo in memoria delle 358 vittime del naufragio del 3 ottobre", ha aggiunto l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli.