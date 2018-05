Ancora una vittima ed ennesima tragedia dell’immigrazione al confine tra Italia e Francia. La tragedia nelle acque di una diga poco lontano da Briançon dove una migrante è morta annegata nelle scorse ore mentre cercava di superare il valico tra i due Paesi come tanti altri disperati provano a fare ogni giorno. La vittima è una giovane ragazza di colore di circa trent’anni che, come denunciano le associazioni umanitarie che assistono i migranti in transito sulla frontiera lungo i sentieri di montagna, stava scappando dagli uomini della gendarmeria francese. Con molta probabilità faceva parte di un gruppetto di persone che stavano attraversando il confine cercando di scappare alla polizia quando è scivolata nel fiume ed è morta annegata senza nessun soccorso.

Il suo cadavere è stato rinvenuto alcune ore dopo nelle acque della Durance, un fiume che passa vicino a Briançon. La procura di Gap ha aperto un fascicolo sul caso e disposto l'autopsia sul corpo della vittima per accertare le cause del decesso ma per ora non ha collegato la morte ad alcun episodio. A collegare la disgrazia a un inseguimento della polizia francese son i volontari locali della Ong "Chez Jesus", che dà sostegno ai migranti. La donna faceva parte di un gruppo di africani partiti di notte da Claviere, in territorio italiano e diretti in Francia a piedi. Tre di loro, sarebbero rimasti indietro tra cui la donna. "Il gruppetto era arrivato a 4-5 chilometri da Briançon quando all’altezza del paesino di La Vachette cinque agenti sono sbucati fuori dagli alberi" hanno raccontato i volontari, spiegando che è iniziato un breve inseguimento al termine del quale un uomo è stato preso e ricondotto in Italia mentre la donna è sparita. Poche ore dopo il macabro ritrovamento. "Non si tratta di una morte casuale, quella donna è deceduta perché stava scappando dalla polizia che in modo sempre più violento dà la caccia al migrante" denunciano i volontari.