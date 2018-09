Tornare sui banchi di scuola con uno zaino nuovo e di qualità è un ottimo modo di cominciare l'anno scolastico: scegliete sempre prodotti realizzati con ottimi materiali e che siano resistenti, preferendo, in base alle esigenze, modelli dotati di imbottiture e tasche, per sopportare il peso dei libri e per organizzare al meglio lo spazio, oppure optate per modelli con le ruote che possono essere trascinati come un trolley, soprattutto per i più piccoli. Acquistare i migliori zaini per la scuola, però, non vuol dire per forza spendere tanto, potete infatti risparmiare molto acquistandoli online: dal 3 Settembre su Amazon, nella sezione dedicata al Back to School saranno disponibili tantissimi sconti sul materiale scolastico in vista del ritorno a scuola! La durata delle offerte è variabile: alcuni sconti saranno giornalieri, altri saranno attivi fino al 9 Settembre e altri ancora saranno attivi fino al 16 Settembre. Ma scopriamo come approfittare di questi sconti su zaini, astucci, cancelleria e altro ancora!

Come scegliere lo zaino per la scuola

Un ottimo zaino per la scuola deve avere le bretelle larghe e ben imbottite, la cintura in vita e lo schienale imbottito e rinforzato. Grazie alle bretelle larghe potrà evitare qualsiasi tipo di dolore alle spalle mentre lo schienale imbottito e rinforzato è necessario soprattutto per i bambini per evitare i contraccolpi da camminata. Infine la cintura in vita assicura meglio lo zaino in vita senza farlo muovere troppo.

Se state scegliendo uno zaino per la scuola elementare assicuratevi che abbia anche le fasce catarifrangenti che, soprattutto nelle giornate invernali più scure, segnala la presenza del bambino per strada.

assicuratevi che abbia anche le che, soprattutto nelle giornate invernali più scure, segnala la presenza del bambino per strada. La scelta di uno zaino per le scuole medie implica una maggiore attenzione: si portano più quaderni e libri, quindi deve essere capiente. In questo caso potrete optare per uno zaino trolley capiente ma separabile in modo da poterlo lavare.

implica una maggiore attenzione: si portano più quaderni e libri, quindi deve essere capiente. In questo caso potrete optare per uno capiente ma separabile in modo da poterlo lavare. I migliori zaini per le scuole superiori sono quelli capienti e con tante tasche. Sono le due caratteristiche fondamentali e utili per uno studente più indipendente.

sono quelli capienti e con tante tasche. Sono le due caratteristiche fondamentali e utili per uno studente più indipendente. Una delle variabili decisive nello scegliere uno zaino per la scuola è il prezzo: uno zaino di buona qualità, resistente e duraturo, costa tra i 50 e gli 80 euro.

I 5 migliori zaini per la scuola con sconti fino al 40%

Su Amazon troverete una sezione dedicata agli zaini Eastpak e Kipling con sconti fino al 40%, potrete acquistare i migliori zaini per la scuola in modo facile e veloce, e risparmiando un bel po' di soldi. Comprerete così uno zaino realizzato con materiali resistenti, che i ragazzi potranno utilizzare anche tra qualche anno: qualità e risparmio in un unico acquisto. Ecco una selezione delle migliori offerte di Amazon sugli zaini, che saranno valide fino al 10 Settembre.

1. Kipling Micah Zaino Casual, Saxony Blu

Lo zaino Kipling Micah Casual, in questa versione nel colore Saxony Blu, è uno zaino di 39 cm, con una capienza di 24 litri, realizzato in nylon idrorepellente. Uno zaino con tasche interne a rete e taschino interno, cinghie imbottite e regolabili e due tasche frontali con zip, oltre a una comoda tasca laterale.

2. Eastpak Tutor, Zaino Casual Unisex, Nero

Eastpak Tutor Casual Unisex è uno zaino di 48 cm con una capienza di 39 litri, ha schienale e spallacci imbottiti per trasportarlo comodamente, cinghia sternale, ideale per reggere il peso dei libri e due grandi scomparti con cerniera per tenere il contenuto al sicuro. Ha inoltre una tasca imbottita per portatili fino a 39x3cm, con accesso facilitato grazie alla cerniera laterale.

3. Kipling Micah Zaino Casual, Pastel Beige

Lo zaino Kipling Micah Casual lo trovate anche nella versione Pastel Beige, per chi preferisce i colori chiari e neutri, taglia unica da 39 cm e con 24 litri di capienza. Realizzato sempre in materiale idrorepellente con cinghie imbottite e regolabili, tasche frontali con zip e laterali, tasca interna a rete e taschino interno. Lo zaino ideale

4. Eastpak Pinnacle, Zaino Casual Unisex, Nero

Eastpak Pinnacle è uno zaino casual e unisex molto pratico grazie ai doppi scomparti, alle due tasche laterali e all'organizer interno per riporre le tue cose in sicurezza. Tanto spazio per riporre i libri e non solo, ha inoltre gli spallacci imbottiti e lo schienale trapuntato per trasportarlo comodamente quando è pesante. Potete acquistarlo in tanti colori e fantasie diverse in base ai vostri gusti e alle esigenze.

5. Eastpak Provider, Zaino Casual Unisex, Grigio

L'Eastpak Provider è un altra tipologia di zaino casual e unisex che ha una capacità di 33 litri. Si compone di due ampi scomparti, fondo e tasca imbottita, ideale per un portatile di 38x29cm e tasca organizer frontale con portachiavi rimovibile.

Scopri tutti gli zaini su Amazon!

Non solo zaini per la scuola: prodotti da cancelleria fino al 50% di sconto

Su Amazon troverete inoltre un'intera sezione dedicata ai prodotti di cancelleria per la scuola: Bic, Pritt, Winsor & Newton e tanti altri marchi. Tutti prodotti già selezionati nelle diverse selezioni create per voi che potrete filtrare per classe: elementare, media o superiore; per categoria di prodotto: diari, colle e nastri, calcolatrici, penne, quaderni, pennarelli, ecc.., ma anche per genere o marca così da trovare in modo semplice e veloce tutti i prodotti che desiderate. Ecco una selezione delle migliori offerte che saranno valide fino al 17 Settembre:

Scopri tutta la cancelleria su Amazon!

Selezione di astucci Eastpak fino al 40% di sconto

L'astuccio è un articolo fondamentale per riporre penne, matite, gomme, righelli, ecc… Su Amazon troverete gli astucci Eastpak fino al 40% di sconto, potrete così abbinarli al vostro zaino: dall'Eastpak Benchmark, astuccio capiente con scomparto unico principale con cerniera, all'astuccio Eastpak Oval, con scomparto principale con cerniera e organizer interno per riporre le penne. Troverete inoltre una vasta scelta di tracolle e marsupi da utilizzare anche per il tempo libero. Ecco una selezione delle migliori offerte sugli astucci:

Scopri tutti gli astucci su Amazon!

Back to School di Amazon: tantissime offerte su materiale scolastico e non solo

Non vi resta che visitare la pagina dedicata al Back to School su Amazon dove troverete tantissime offerte sul materiale scolastico e non solo! Nel negozio dedicato al ritorno a scuola, ci sono infatti tante "offerte del giorno" e "offerte a tempo", oltre alle "offerte in vetrina" su Moda per la scuola, Informatica, Casa, Ufficio e tanto altro ancora, con tutti i prodotti disponibili e a prezzo scontato.