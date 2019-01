Finalmente in tutta Italia sono iniziati i saldi invernali 2019. Oltre ai negozi fisici, anche moltissimi store online hanno aderito agli sconti e stanno lanciando nuove offerte ogni giorno. C'è davvero di tutto: dall'abbigliamento all'elettronica, dai cosmetici ai libri, dal bricolage all'arredamento.

Uno dei siti più forniti è, come sempre, Amazon, che ha un'intera sezione del sito dedicata alle Offerte del Giorno, in costante aggiornamento, dove potete trovare ogni tipo di prodotto.

Tra gli altri store con promozioni attive troviamo Decathlon, Euronics, Asos e Hoepli, solo per citarne alcuni tra i più conosciuti. Per aiutarvi a restare sempre aggiornati sulle offerte più convenienti, le abbiamo raccolte in questo articolo. Speriamo che vi sia utile per fare buoni affari!

Dove trovare i migliori saldi invernali 2019

I migliori saldi invernali 2019 sono online. Su Amazon sono attive numerose promozioni, su tutto quello che desiderate: abbigliamento, elettronica, prodotti di bellezza, giocattoli e molto altro. Per l'elettronica ci sono promozioni convenienti anche da Euronics, mentre per l'abbigliamento alla moda vi consigliamo di dare un'occhiata ad Asos.

Ecco nei dettagli tutti gli sconti imperdibili attualmente attivi:

Amazon

Come abbiamo anticipato, su Amazon ci sono tantissime offerte su varie tipologie di prodotti, ecco le più convenienti:

Decathlon

Da Decathlon, celebre catena di negozi di abbigliamento e accessori per lo sport, ci sono i saldi su tantissimi prodotti fine serie, con sconti di oltre l'80%! Tra i prodotti in offerta ci sono capi d'abbigliamento, scarpe e accessori da sci.

Ecco le offerte più convenienti:

Euronics

Dal 3 al 23 gennaio 2019 da Euronics ci sono i Super Saldi, validi nei negozi della catena e online. Inoltre, ci sono sconti attivi solo online, su una serie di elettrodomestici, prodotti di informatica, film, giochi e console.

Ecco una selezione delle offerte più convenienti:

Asos

Asos è uno dei migliori store online dove comprare abbigliamento e accessori alla moda, per uomo e per donna. Attualmente anche su Asos ci sono i saldi, con sconti fino al 50% su una selezione di prodotti. In più, gli studenti hanno uno sconto del 10% valido fino alla laurea su tutti i prodotti, anche quelli a prezzo intero, e fino alle ore 9 del 10 gennaio 2019, potranno usufruire di uno sconto extra del 10% sui prodotti scontati.

Ecco le migliori promozioni al momento attive:

Hoepli

Concludiamo con Hoepli, la grande libreria online, dove al momento ci sono i Saldi del Libro con più 500.000 libri scontati fino a -50%, tra cui anche tantissime novità e best seller. Inoltre, per ordini oltre i 29 euro la spedizione con corriere veloce è gratis.

Oltre ai Saldi del Libro, sono attive anche queste promozioni:

Come restare aggiornati sui saldi invernali online

Vi abbiamo segnalato una serie di promozioni attualmente attive sui principali store online, in tutte le categorie merceologiche, dall'arredamento all'abbigliamento. Ovviamente, elencarle tutte è impossibile, anche perché sono in continuo aggiornamento.

Quello che vi suggeriamo, quindi, è di tenere sempre sotto controllo sia questo articolo, sia le pagine dedicate ai saldi degli e-commerce che più vi interessano. In particolare, su Amazon c'è la pagina delle Offerte del Giorno, costantemente aggiornata. Un ultimo consiglio: quando vedete una promozione davvero conveniente, non pensateci troppo su, o ve la farete scappare!