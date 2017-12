Due amici di lunga data delle Hawaii hanno scoperto di avere in comune molte più cose di quante non pensassero. Walter Macfarlane e Alan Robinson sono amici da oltre 60 anni. Il primo non ha mai conosciuto suo padre e il secondo è stato adottato. Entrambi hanno così deciso di fare un’analisi approfondita tramite un sito web per la corrispondenza del DNA con l’obiettivo di saperne di più sulle proprie origini. Ed è stato così che hanno incredibilmente scoperto di avere la madre in comune: Walter e Alan sono fratelli biologici. "È stata un'esperienza travolgente, e lo è ancora. Non so quanto tempo mi ci vorrà per sbarazzarmi di questa strana sensazione", ha detto Macfarlane ai media USA.

I due fratelli sono nati e cresciuti a Oahu, isola statunitense nel Pacifico Centrale, che conta circa un milione di abitanti. Si sono conosciuti quando andavano a scuola, all’età di circa 11/12 anni. Hanno anche giocato nello stesso club calcistico locale e negli anni la loro amicizia si è fatta sempre più forte. Negli ultimi anni, Walter ha sentito l’impulso di sapere chi fosse il padre che non aveva mai conosciuto. “Abbiamo fatto tante ricerche” ha spiegato Cindy, la figlia di Macfarlane. In cima alla lista c'era una persona il cui nome utente è Robi737: il test ha evidenziato diverse corrispondenze tra cui i cromosomi X identici. “Il suo soprannome era proprio Robi e aveva volato su un Boeing 737 per l’Aloha Airlines, era un pilota," ha aggiunto la ragazza.

Ironia della sorte, anche Alan Robinson aveva usato lo stesso sito, Ancestry.com, per trovare le risposte sulla propria famiglia. “Abbiamo capito di avere la stessa madre, abbiamo cominciato a guardarci in faccia per scoprire i punti in comune, poi abbiamo confrontato gli avambracci. Sì, braccia pelose, è così!" ha spiegato Macfarlane. Walter e Alan, che hanno 15 mesi di differenza, hanno in programma di viaggiare e godersi la pensione insieme. "È davvero un miracolo di Natale e siamo così felici che è arrivato!", ha detto Cindy.