Ci sono fratellini che condividono giocattoli e cameretta e altri, invece, che sono legati da qualcosa di molto più importante: è il caso di Michael, un bambino di appena 4 anni che tra pochi giorni, l’8 marzo, aiuterà i suoi fratelli gemelli di 4 mesi affetti da una rara malattia donando loro il suo midollo osseo.

Santino e Giovanni – questi i nomi dei gemellini – sono venuti al mondo con una rara e grave patologia: la malattia granulomatosa cronica che provoca il malfunzionamento del sistema immunitario tanto che chi ne soffre non è in grado di combattere infezioni. Anche una semplice ferita può rivelarsi fatale. Attualmente l’unica possibilità di cura definitiva è il trapianto di midollo osseo, che tuttavia si può effettuare solo in presenza di donatori compatibili. E il donatore perfetto, per entrambi i gemellini è risultato il fratello Michael. "Voglio aiutarli, io non ho paura neppure del grosso ago gigante" ha detto il piccolo. In molti credono che il bambino non si renda conto dell’intervento che dovrà fare, ma la mamma, Robin Pownal è convinta del contrario: "Lo sa, è un ragazzino molto intelligente, è senza paura e vuole salvarli".

Il padre e la madre di Michael parlano del loro ragazzo come di un supereroe. Già nei giorni scorsi i suoi fratellini hanno iniziato una chemioterapia per dieci giorni per poter rinforzare il loro sistema immunitario. Se tutto andrà bene Michael potrà essere dimesso dall’ospedale lo stesso giorno in cui farà la donazione di midollo, mentre i gemelli dovranno restare ricoverati fino alla fine del mese di aprile.