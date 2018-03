Un ponte pedonale di 950 tonnellate è crollato a Miami, in Florida, su una strada molto trafficata. Le immagini diffuse dai media locali mostrano alcune auto rimaste schiacciate. Ci sarebbero delle vittime, almeno sei secondo le prime informazioni della polizia. Diverse persone ferite sono state portate in ospedale. Il ponte crollato, costruito alla Florida International University, era stato installato solo sabato scorso e doveva servire agli studenti per evitare di attraversare la strada sottostante, ritenuta molto pericolosa.

Feriti e vittime nelle auto schiacciate – Il ponte, da quanto emerso, non era ancora stato aperto al pubblico. I feriti e i morti si contano dunque nelle auto che sono state schiacciate dalla struttura. Sul posto sono intervenute ambulanze e una grossa gru per cercare di evacuare i feriti.

La struttura attraversava una strada a sette corsie – Le immagini aeree mostrano i primi soccorritori sulla scena del disastro, mentre cercano di aiutare le persone sotto le macerie. Nel crollo sarebbero rimasti schiacciati cinque o sei veicoli. Non è ancora nota la causa del disastro, avvenuto poco prima delle 14 ora locale. Secondo il Miami Herald il passaggio pedonale era stato installato sabato sulla Southwest 109th Avenue ed era appunto destinato a collegare il Modesto A. Maidique Campus della Florida International University direttamente alla piccola città suburbana di Sweetwater, dove l'università stima che vivano 4000 dei suoi studenti. La struttura, costata 14,2 milioni di dollari, attraversava una trafficata strada a sette corsie. I lavori erano stati avviati dopo che l'anno scorso uno studente attraversando la strada che collega il campus alla città era stato investito e ucciso.

Trump offre aiuti federali – Sul posto è arrivato tra gli altri il governatore della Florida Rick Scott che si è messo a disposizione per coordinare i soccorsi. Anche il presidente americano Donald Trump è stato subito informato dei fatti e ha assicurato aiuti federali se necessario.