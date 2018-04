"Questo è il mio ultimo post. Non sono io a scriverlo perché al posto delle braccia mi sono spuntate due angeliche ali e non riesco proprio a scrivere", così Fernando Pigozzo ha deciso di salutare per l'ultima volta amici e conoscenti su Facebook con un ultimo post pubblicato poche ore dopo la sua morte. Il 73enne, originario di Caldogno, in provincia di Vicenza, stava affrontando da tempo una dura battaglia contro un male incurabile ma non aveva mai smesso di sorridere e usare i social fin che ha potuto. Quando la situazione si è aggravata, ha deciso che avrebbe salutato tutti i suoi amici di Facebook con un post post mortem pubblicato dai suoi familiari.

Così nello stesso giorno della sua scomparsa, a Pasquetta, i figli si son loggati col suo account e hanno pubblicato il messaggio dall'aldilà del padre. "Ci tenevo a salutarvi tutti e ringraziarvi per la compagnia che mi avete fatto, soprattutto in questi ultimi mesi in cui la vita mi ha messo alla prova. Sia chiaro che questo non vuol essere un messaggio triste, ma al contrario vi chiedo di esser felici per me perché oggi, lunedì dell'Angelo, incontrerò finalmente lo sguardo dell'Amatissima Madre" si legge nel post, che aggiunge: "Ora vi lascio perché San Pietro ha già aperto le porte e devo proprio andare. Siate umili, siate gentili, siate caritatevoli perché sono i piccoli gesti d'amore incondizionato a rendere grande un uomo. Un abbraccio forte-forte ad ognuno di voi"