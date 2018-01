Era single e aveva una voglia matta di viaggiare ma non aveva certo tutte questa disponibilità economica per esaudire il suo desiderio, così ha pensato di risolvere in maniera molto originale: usare l'App di incontri Tinder per conoscere nuove ragazze e farsi ospitare in giro per il mondo gratis. È la storia del giovane Anthony Botta, 25enne belga che con questo modo alternativo di usare l'applicazione di dating è riuscito a girare l'Europa, visitando otto paesi e 20 città senza spendere un euro in alloggi, grazie all'aiuto di diverse ragazze che si sono prestate ad ospitarlo gratis. Una pratica di cui il giovane si vanta a tal punto da autoproclamandosi il "tindersurfer numero uno" al mondo.

Del resto gli è andata molto bene in Europa e ora il 25enne intende allargare il cerchio puntando oltre oceano, in Nuova Zelanda. "Volevo viaggiare con poco così ho avuto alcune idee tra cui fare un viaggio in bici, poi un mio amico mi ha parlato del tindersurfer e mi sono appassionato " ha spiegato Anthony. Ovviamente non è così facile come sembra. "Su 100 donne, circa la metà mi insulta e cancella l'appuntamento quando chiedo di ospitarmi", ha ammesso il giovane che però ha trovato ormai dei meccanismi molto efficaci.

Innanzitutto puntare a una fetta larga di donne impostando l'età tra i 22 e i 45 anni e poi non avere troppe pretese accontentandosi anche di un divano. "Le ragazze che vogliono ospitarmi non hanno bisogno di essere supermodelle", ha sottolineato il 25enne, aggiungendo: "Tutto ciò di cui ho bisogno è solo una signora che dica che ha un posto dove posso stare anche se non posso negare che a volte si arrivi al sesso". "L'importante è essere sempre educati" ha concluso Botta