Un ragazzo di 20 anni di Sanremo è stato denunciato per aver rotto il naso a un coetaneo, colpevole di non avergli dato la sigaretta che lui aveva chiesto. E' accaduto a Ventimiglia nella notte tra venerdì e sabato, all'interno di un locale del centro cittadino. Il ventenne, probabilmente ubriaco, si era avvicinato ad una comitiva di amici seduti ad un tavolo, chiedendo ad uno di loro, di sette anni più grande, una sigaretta. Quest'ultimo gli aveva detto di non averne perché “non fumatore”: una risposta che ha inspiegabilmente alterato il sanremese, che lo ha aggredito colpendolo violentemente con numerosi colpi in faccia, facendogli uscire sangue dal naso e dandosi poi alla fuga.

Soccorsa da un'ambulanza del 118, la vittima è stata trasportata in ospedale, dove gli è stata diagnosticata la frattura delle ossa nasali, con prognosi di 25 giorni. I medici hanno programmato un intervento chirurgico di riduzione della frattura. Stando a quanto racconta Riviera 24 insieme all'aggressore, all’interno del locale, era presente un altro ragazzo, mentre fuori, ad aspettarli, si trovavano anche altri amici, immediatamente rintracciati da una pattuglia del reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato accorsa sul posto. Le indagini condotte dalla polizia di Ventimiglia, che ha visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza del locale e raccolto alcune testimonianza, hanno consentito di individuare rapidamente l’aggressore, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali gravi.