Una ragazza indiana di 18 anni è rimasta uccisa dall’esplosione del suo smartphone. Secondo quanto si legge sul Daily Mail, Uma Oram avrebbe collegato il cellulare al caricabatteria e stava parlando con un parente quando è avvenuta la tragedia nella sua casa nel villaggio di Kheriakani, nello stato indiano orientale di Odisha. L'adolescente ha subite ferite alla mano, al torace e alla gamba e ha perso i sensi prima di essere portata in ospedale dove è stata dichiarata morta. Suo fratello ha detto che Uma aveva telefonato ad una membro della famiglia subito dopo pranzo, ma ha scoperto che il telefono, che aveva un logo Nokia, aveva esaurito la carica della batteria. Dopo averlo messo in carica, ha fatto partire la chiamata e poco dopo è avvenuto il dramma.

Suo fratello Durga Prasad Oram ha detto: "Spesso diceva che il suo telefono aveva batteria si scaricava, quindi la collegava per caricarlo e parlava simultaneamente. Il cellulare … è stato messo in carica quando ha iniziato a parlare con un parente. Prima che potessimo sapere cosa è successo esattamente, Uma è caduta in stato di incoscienza. È stata dichiarata morta all'ospedale”. Le immagini dell'incidente mostrano un telefono danneggiato che alcune fonti in India affermano essere Nokia 5233, prodotto dal 2010. Il MailOnline ha provato a contattare la Nokia che tuttavia si è rifiutata di commentare l’accaduto. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'esplosione. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la polizia è giunta sulla scena per raccogliere dichiarazioni e sul corpo di Uma sarà effettuata un‘autopsia.