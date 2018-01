È finita sulle pagine dei giornali in Inghilterra e in Italia dopo aver annunciato attraverso un'agenzia di aver messo all'asta la sua verginità al migliore offerente in cambi di soldi ma in realtà era tutto uno scherzo che però ha trascinato la 18enne italiana in una situazione che non aveva previsto. È la storia di una giovane ragazza italiana che grazie a un'intervista al Sun in cui spiegava che i soldi le occorrevano per realizzare il suo sogno cioè iscriversi alla facoltà di economia di Cambridge, ha avuto il suo momento di notorietà anche se con nome e particolari completamente falsi. "Mi è venuto in mente qualche mese fa, un'idea idiota. Avevo letto di alcune ragazze che lo avevano fatto e volevo vedere se qualcuno sarebbe stato disposto a pagare anche per me", ha raccontato ora al Corriere della Sera la giovane che non vuole trasferirsi nella città britannica e soprattutto non vuole vendere la sua prima volta.

"Mi dispiace molto, chiedo scusa a tutti, per primi a mio padre e a mia madre. È iniziata come una provocazione ma ho capito quanto fossi dentro questa storia quando è arrivata l’offerta da un milione di euro e l’agenzia mi ha chiesto di consultare un economista per scegliere come essere pagata" ha raccontato la giovane che si è trovata in un gioco più grande di lei. "La prima cosa stupida che ho fatto è stata rivolgermi a questi siti. La seconda, proporre io stessa l’intervista al Sun quando è arrivata l’offerta da un milione. A quel punto volevo uscirne, ma dall’agenzia mi hanno detto che avrei dovuto dichiarare di aver venduto la verginità, ne andava della loro credibilità. Così ho preso tempo. Però la notizia era già arrivata in Italia, a scuola mia lo sapevano tutti" ha rivelato la 18enne , concludendo: "Ho fatto una cosa stupida, di cui sono profondamente pentita e se potessi tornare indietro non la rifarei, ma non l’ho fatto per mettermi in mostra. Ora voglio solo che la smettano di dire che ho messo in vendita la mia verginità. L’ho ripetuto pure ai miei compagni di classe che mi hanno chiesto se era vero: no, non è vero, non ho mai pensato seriamente di farlo"