"Volevamo disfarci della casa per trasferirci e stare più vicino ai nostri nipoti ma abbiamo pensato che cederla attraverso una competizione sarebbe stata una cosa molto più divertente che venderla" , così un facoltoso uomo britannico ha raccontato di come sia arrivato a mettere in palio la sua villa da oltre 2,5 milioni di euro in una lotteria con biglietti di circa 11 euro. "Abbiamo vissuto momenti meravigliosi in quella casa che abbiamo progettato e costruito noi stessi. Tuttavia, abbiamo due nipoti che vivono a quattro ore di distanza e vogliamo essere più vicini a loro" ha spiegato ai media locali il milionario del Devon che vuole rimanere anonimo.

Chi vincerà la casa che si trova vicino a Tiverton, riceverà anche 50mila sterline in contanti, un trattore, una moto quad, mobilio vario e tanti altri oggetti che l'uomo preferisce non portare via tra cui stranamente uno stock di 600 lampadine di ricambio. "Non vogliamo il fastidio di spostare tutto. Vogliamo uscire solo con i nostri vestiti, oggetti personali e foto di famiglia. Questo significa anche che il vincitore avrà una casa pronta per essere abitata", ha spiegato l'uomo. Il valore totale stimato del premio dunque è di circa tre milioni di sterline, per questo i proprietari sperano di vendere 500mila biglietti per un totale di 5 milioni di sterline, oltre 5 milioni e mezzo di euro, anche se il 20 per cento di ogni biglietto sarà devoluto in beneficenza. Se verranno venduti meno biglietti entro il 30 novembre 2018, verrà assegnato un premio alternativo al posto della casa, pari al valore totale dei biglietti venduti.