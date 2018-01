Quando le avevano detto che la bimba che portava in grembo sarebbe nata con una malformazione gravissima che l'avrebbe portata alla morte appena dopo il parto, lei aveva deciso di portare comunque a termine la gravidanza per poi poter donare i suoi organi e salvare altre vite. Il grande gesto di generosità della 30enne britannica Hayley Martin, però, non si è potuto concretizzare perché si è dovuto scontrare con una realtà drammatica: la bimba appena nata, Ava-Job, infatti è venuta al mondo troppo piccola perché potesse salvare altre vite come aveva sperato la madre.

Un addio straziante per mamma e figlia. Ava infatti ha combattuto per 96 minuti dopo la sua nascita nell'ospedale femminile e pediatrico dell'Est Yorkshire prima di lasciare la madre, andando oltre ogni più rosea aspettativa di sopravvivenza. "Quando abbiamo scoperto che aveva appena il peso di un pacchetto di patatine e che i suoi organi non potevano essere donati nemmeno ai bimbi piccoli siamo rimasti devastati", ha raccontato Hayley. "Sarebbe stato così bello se anche nella sua brevissima vita avesse potuto salvare un altro bambino" ha spiegato la donna, rivelando: "Ora ho intenzione di donare un rene in suo onore". "Anche se lo sapevamo, nulla ti prepara alla morte di tuo figlio. Ma quei 96 minuti in cui era viva sono stati i migliori della nostra vita. Non rinuncerei a quei 96 minuti per niente in questo mondo, Farei tutto di nuovo" ha concluso la donna .