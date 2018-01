Una nuova perturbazione sta raggiungendo il Mediterraneo. Tuttavia le previsioni meteo suggeriscono che sarà contrastata da un robusto campo anticiclonico che rimarrà stabile sull’Europa orientale anche per questo fine settimana. Ciò significherà probabilmente maltempo solo nei settori occidentali del Paese, in particolare le estreme regioni di Nordovest (Piemonte, Liguria e Val d’Aosta) dove saranno possibili precipitazioni localmente abbondanti, soprattutto fra il pomeriggio di oggi e le prime ore di sabato. Fra domenica e lunedì l’alta pressione, in estensione dall’Europa centrale, riporterà condizioni di tempo stabile, ma con un rischio nebbia in aumento.

Previsioni meteo per sabato – Al mattino, ultime piogge su Piemonte, Val d'Aosta e Liguria, con neve sopra gli 800/1000 metri. con limite della neve sui monti fino ai 700-800 metri sul basso Piemonte oltre i 900-1200 metri altrove. Bel tempo sul resto delle regioni con cielo poco o parzialmente nuvoloso, salvo temporanee coperture, specie sulla Pianura padana. Nel pomeriggio migliora anche al Nordovest. Temperature in lieve aumento, venti ancora meridionali con lo Scirocco fino a moderato sul Ligure, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia.

Previsioni per domenica 28 – Giornata asciutta su tutto il Paese. Possibilità di nebbia diffusa sulla Pianura padana con conseguente cielo invisibile o coperto e clima più freddo. Bel tempo con sole prevalente sul resto delle regioni e sui rilievi in generale.