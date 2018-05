Prosegue anche nelle prossime ore la fase di alta instabilità meteorologica che ha colpito l'Italia dopo l'ondata di caldo di aprile. Durante il weekend, infatti, la situazione meteo sarà caratterizzata ancora da correnti relativamente calde ma anche instabili che porteranno improvvisi rovesci e temporali misti ad ampie schiarite. Una situazione però desinata a evolversi già nel corso di domenica quando, come avverte il sito ilMeteo.it, all'orizzonte si affaccerà il cosiddetto ciclone islandese che richiamerà intensi venti e temporali forti portando a un improvviso calo delle temperature anche di dieci gradi. In questo caso a essere interessato sarà soprattutto il nord ovest.

Nel dettaglio, per la giornata di venerdì l’alta pressione si terrà ancora lontana dal Mediterraneo centrale portando sull'Italia numerosi temporali che colpiranno soprattutto nel pomeriggio e sui rilievi della Penisola vale a dire nelle zone alpine, nelle zone interne dell'Appennino centromeridionale e sui rilievi di Sicilia e Sardegna. Possibile qualche piovasco anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Le temperature invece saranno generalmente stabili o in leggero aumento.

Nella giornata di sabato invece si partirà subito con i temporali sull'Appennino marchigiano, abruzzese e molisano in estensione nel pomeriggio anche su quello laziale e lucano con temporali che raggiungeranno anche la Calabria. Al nord il maltempo interesserà invece soltanto i settori alpini e solo localmente quelli prealpini e le alte pianure, anche se sarà possibile qualche breve scroscio di pioggia pomeridiano anche sulle pianure del Piemonte. Il sole sarà prevalente altrove e in particolare in Sicilia, Sardegna e Puglia. Il tempo peggiorerà gradualmente invece domenica a causa di una vasta perturbazione atlantica che tra domenica e lunedì investirà tutte le regioni centro-settentrionali, aprendo la strada a una fase di forte maltempo e sopratutto ad un evidente calo termico.