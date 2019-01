Sarà un fine settimana tra sole e maltempo quello che aspetta gli italiani nelle prossime ore dal punto di vista meteorologico. Se l’intenso vortice ciclonico che si è stabilizzato nelle scorse ore sulla Penisola lascerà gradualmente il nostro Paese nella giornata di sabato, infatti, già da domenica però a sostituirlo ci penserà una nuova vasta area Depressionaria che porterà con sé aria gelida e un nuovo carico di pioggia e neve. Sull'Italia quindi avremo condizioni di instabilità con piogge e sole che si alterneranno da nord a sud in maniera repentina. Anche la neve tornerà a farsi vedere, in particolare sulle Alpi dove è attesa fino a quote molto basse, intorno ai 700-800 metri .

Nel dettaglio, per la giornata di venerdì quindi avremo una Italia spaccata in due proprio a causa dell'allontanamento verso est del vortice ciclonico che si sta spostando verso la Grecia ma farà sentire ancora i suoi effetti sul nostro Paese. Sull'Italia infatti ci sarà ancora maltempo sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole con intensi venti settentrionali che sferzeranno il Centro-Sud. I rovesci più intensi sono attesi proprio nel sud est e cioè in Puglia, Basilicata e Calabria con burrasche di vento e nevicate abbondanti sugli Appennini meridionali. Al contrario sarà una giornata soleggiata o solo con poche nubi al centro nord.

Nel corso della giornata di Sabato 26 gennaio invece la situazione meteo è destinata decisamente a migliorare con l'allontanamento rapido della perturbazione e una temporanea rimonta dell’Alta Pressione. Sarà una giornata con prevalenza di tempo soleggiato su gran parte della Penisola a parte residue pogge sulle coste tirreniche della Sicilia in rapido esaurimento nel corso del giorno. Si tratterà però solo di una breve tregua visto che già da domenica una nuova perturbazione farà ingresso dalle Alpi portando le prime piogge a partire dalle Regioni del Centro Nord.