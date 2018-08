Dopo un Ferragosto piuttosto turbolento soprattutto al Centro-Sud, con la pioggia che ha rovinato buona parte della festività, qualche temporale potrebbe guastare anche il weekend del 18-19 agosto 2018. Come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, la perturbazione che durante Ferragosto ha interessato parte del nostro Paese sta lentamente sfilando via verso Sud e ciò favorirà un graduale aumento della pressione che proverà a riconquistare l'Italia. Ma, come si diceva, la penisola non sarà del tutto al riparo dalle insidie temporalesche. Oggi, venerdì 17 agosto, sin dal primo pomeriggio ci sarà occasione per fenomeni veramente intensi su tutti gli Appennini, zone adiacenti fin sulle coste di Lazio e Campania, e sulla Sardegna specie Nuoro e Cagliari. I fenomeni potrebbero risultare forti sull'Irpinia, in province dell'Aquila, di Potenza e in Sardegna. Nella giornata di domani, sabato 18 agosto, qualche acquazzone potrebbe interessare i settori alpini e inoltre quelli appenninici, soprattutto nel corso del pomeriggio, con locali sconfinamenti fin verso le aree pianeggianti adiacenti. Anche sulle isole maggiori potranno verificarsi dei temporali, mentre sul resto della penisola dovrebbe essere il sole il protagonista delle prossime ore.

Che tempo farà domenica 19 agosto – Domenica 19 agosto tendenzialmente sarà la fotocopia della giornata precedente: attese ancora precipitazioni temporalesche frequenti sulle Alpi e al Centro-Sud, specie sui rilievi, ma localmente fin verso le pianure e qui in particolare potrebbero risultare di forte intensità con alta probabilità che possano verificarsi dei nubifragi. Il tempo sarà migliore altrove, con ampi spazi soleggiati, mentre su Sardegna e Sicilia potrebbe ancora verificarsi qualche temporale. Riguardo le temperature, secondo gli esperti meteo il clima tornerà a essere di nuovo caldo, ma ben più gradevole rispetto alle scorse settimane, con sensazione di afa più attenuata soprattutto al Centro-Sud dove difficilmente si supereranno i trenta gradi. Atteso qualche grado in più nelle regioni settentrionali, ma senza particolari eccessi.