Quello che ci attende sarà un “weekend vorticoso”. La perturbazione che sta investendo l’Italia da giorni, nonostante una piccola tregua delle ultime ore, tornerà a farsi sentire sulla Sardegna e sulla Liguria, segnali questi – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – di un imminente guasto del tempo che si attuerà sulle nostre regioni meridionali entro la giornata della Domenica delle Palme. Sarà un sabato sera bagnato su tutta la Sardegna e tra la Liguria e il Piemonte, mentre nella notte temporali anche violenti colpiranno la Sicilia con locali nubifragi e grandine. Insomma, ombrelli a portata di mano. Nel frattempo oggi insisteranno le piogge sulle regioni meridionali, con nevicate a quote relativamente basse sulle zone appenniniche.

Previsioni meteo per domani (sabato) – Schiarite in gran parte del Nordest, al Centro e in Campania. Nubi a tratti compatte altrove con deboli piogge e nevicate oltre 800 metri fra basso Piemonte e Liguria, e residue precipitazioni in Puglia e Calabria. Sulla Sardegna forte peggioramento dal pomeriggio con piogge sempre più intense e temporali, in estensione fra sera e notte anche a Sicilia e Calabria. Temperature minime in rialzo al Centronord, massime in lieve calo al Nordovest, in leggero rialzo al Centrosud: valori ancora inferiori alla media, eccetto sulle Isole. Venti di Scirocco in rinforzo su Sardegna e mari di ponente.

Previsioni per Domenica delle palme – Condizioni di maltempo via via più diffuso su Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania interna e poi Molise, Abruzzo e Marche. Sono attesi temporali e forti piogge su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia con possibili nubifragi lungo le coste ioniche, precipitazioni più deboli invece sulle regioni adriatiche centrali; la neve cadrà sopra i 1200/1400 metri al Sud, dai 900 metri su Marche, Abruzzo e Molise