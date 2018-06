È cominciato il mese di Giugno e con esso, possiamo davvero dirlo, anche l’estate meteorologica: nel primo weekend, con la Festa della Repubblica del 2 Giugno, sarà l’anticiclone a garantire bel tempo e clima mite in tutt’Italia. Sul belpaese le temperature garantiranno un caldo pienamente estio: condizioni meteo ideali per ogni tipo di attività all’aperto e anche per le spiagge e il mare. Attenzione, però, che la situazione potrebbe cambiare a breve. Tuttavia sarà meglio non abituarsi: secondo gli esperti meteorologi già a metà della prossima settimana a partire dal 5-6 Giugno, potrebbe essersi un nuovo peggioramento di origine Atlantica che raggiungerà l’Italia da ovest, provocando forti piogge e temporali su tutto il Centro/Nord, dove il maltempo persisterà fino al 10 Giugno con un contestuale crollo delle temperature.

Previsioni sabato 2 giugno – Come si legge su Ilmeteo.it, sabato, al mattino, il sole splenderà sulle aree di pianura settentrionali, mentre sulla Liguria, a causa dei deboli flussi meridionali, si avranno più nubi, con qualche isolato piovasco, soprattutto a ridosso dei rilievi appenninici. Tanto sole sulle coste venete e sulla riviera romagnola. Non mancheranno le precipitazioni. Dopo metà giornata lungo l'arco alpino inizieranno a fiorire i temporali, in estensione fin verso le Prealpi; pomeriggio temporalesco soprattutto sulla Val d'Aosta, sul verbano, sul novarese, sul biellese e sui rilievi della Lombardia. Temporali possibili entro sera fino a Torino e Cuneo. Per quanto riguarda le pianure del Nordest si potranno registrare temporali sparsi soprattutto sull'udinese, sul veronese e sul vicentino. Sul resto dell'Italia splenderà il sole, qualche nube in più solo sulla Sardegna, in un contesto tuttavia asciutto e caldo.

Le temperature – Si manterranno ovunque sopra la media del periodo, con punte di 28-29° sulle regioni nordorientali (Venezia e Trieste su tutte), fino a 27° a Milano e 26° a Torino. Al centro i valori massimi si raggiungeranno a Firenze e Roma, dove la colonnina di mercurio toccherà i 28°C, così come a Napoli, e Palermo.

Fino a 29°C a Catanzaro e punte anche superiori ai 30°C nelle località più interne della Sicilia(36°C a Catenanuova, Enna).