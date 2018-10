Il primo weekend di ottobre si annuncia decisamente instabile. La circolazione ciclonica formatasi a sud delle nostre isole maggiori infatti avanzerà verso nord raggiungendo nella giornata di oggi anche le regioni centrali e da stasera quelle settentrionali, con il suo carico di nuvole e piogge soprattutto nelle zone nord orientali. Domenica questa circolazione si attenuerà allontanandosi verso est, mentre una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia toccherà il Nordovest, risultando probabilmente più attiva sul Piemonte e sulla Liguria.

Per quanto concerne la giornata di oggi, venerdì 5 ottobre, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al nord; molte nubi o con tendenza all’aumento della nuvolosa sulle Isole e al Centro Sud. Al mattino piogge diffuse al Sud, soprattutto sui settori ionici e sulle isole; in giornata le precipitazioni si estenderanno all’Abruzzo e sulle Marche, con deboli precipitazioni anche sul Lazio. La sera nubi in aumento al Nord e prime piogge su Romagna ed Emilia orientale. Intensi venti di Scirocco su Ionio, basso Adriatico e Salento.

Per domani, sabato 6 ottobre, previste schiarite in Sicilia e lungo il medio Adriatico, cielo in prevalenza nuvoloso sul resto del Paese. Nel corso della giornata saranno possibili deboli precipitazioni sparse sulle regioni nordorientali; scarse le precipitazioni attese a Nordovest. Al Centro piogge e qualche rovescio prevalentemente su Lazio, Umbria e Toscana, al Sud potranno verificarsi temporali nel sud della Puglia e sulla Campania; brevi rovesci isolati in Sardegna. Le temperature subiranno un lieve calo soprattutto al nord.