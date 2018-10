Il maltempo che ieri ha interessato diverse zone del Belpaese, in particolare Sardegna dove una donna è morta ad Assemini, dovrebbe attenuarsi nella giornata di oggi almeno a Centro-Nord col ritorno dell’alta pressione. Rimangono, invece, alle prese con condizioni di instabilità le isole maggiori e l’estremo Sud dove insisteranno piogge e temporali anche durante tutto il weekend. Grazie ai venti di scirocco le temperature si manterranno sopra la norma in particolare a Settentrione: fra oggi e il fine settimana i valori massimi pomeridiani saranno in generale compresi fra 20 e 25 gradi. Per l’inizio della prossima settimana, mentre sulle Isole e all'estremo Sud proseguirà la fase instabile, è atteso invece l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che in realtà avrà pochi significativi effetti sullo Stivale a causa della presenza dell’alta pressione sull'Europa orientale che ne ostruirà efficacemente il percorso.

Previsioni meteo per oggi venerdì 12 – Nuvolosità diffusa più o meno compatte su tutte le regioni, ma alternate a schiarite che tenderanno a divenire sempre più ampie nel corso della giornata, eccetto su Sicilia, Sardegna orientale e bassa Calabria dove saranno possibili piogge e locali temporali. Qualche isolata pioggia possibile in mattinata sulle coste del medio-alto Tirreno e nel pomeriggio lungo l’Appennino centrale. Temperature massime in rialzo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche; valori di qualche grado sopra la media al Centro-Nord. Ancora leggermente ventilato sui mari di ponente.

Previsioni meteo per sabato 12 – Instabilità sulle isole maggiori dove saranno possibili ancora piogge e temporali a carattere intermittente. Tempo più stabile e prevalentemente soleggiato nelle altre regioni, salvo qualche annuvolamento su Alpi, Nordovest e settori ionici; isolati e brevi rovesci non sono esclusi su Salento e Alpi centrali. Temperature minime in lieve calo, massime quasi stazionarie, sempre sopra la media al Centro-Nord. Venti a tratti moderati orientali su Tirreno e Isole.