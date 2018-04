Con l’anticiclone europeo Apollo che pian piano ha conquistato tutta la penisola si registrano temperature quasi estive in gran parte del Paese. In particolare il cuore caldo dell’anticiclone che ha preso il nome del Dio Greco del Sole infiamma in queste ore le regioni settentrionali. È previsto per oggi, venerdì 20 aprile, il picco del caldo: su quasi tutte le città della Pianura Padana si registreranno valori tra i 26 e i 28 gradi, almeno 25 gradi a Torino e Bologna, 27 a Firenze e fino a 30 gradi sulle valli del Trentino Alto Adige. Fa così caldo che in alcune zone, più che di primavera, si può davvero già parlare di un vero e proprio assaggio d’estate, in Italia come in gran parte d’Europa. Le temperature che si registrano sono infatti ben oltre le medie stagionali.

Fa più caldo al Nord che al Sud – Nelle regioni centro-meridionali della penisola, invece, dove Apollo fa più fatica a trovare spazio, si registra qualche grado in meno rispetto al Nord. Secondo le previsioni degli esperti del sito ilmeteo.it, a parte Napoli, Catanzaro e Taranto che misureranno 25-26 gradi, le città lungo le coste adriatiche e tirreniche non supereranno i 20-22 gradi mentre a Roma si raggiungeranno i 24 gradi.

Temperature in leggero calo nella giornata di domenica – Anche domani, sabato 21 aprile, le temperature si manterranno più o meno su questi valori anche se – come spiega il fondatore del sito ilmeteo.it Antonio Sanò – subiranno una lettera diminuzione, un calo che si farà sentire maggiormente domenica soprattutto al Centro-Sud. Secondo gli esperti, comunque, con l’anticiclone europeo Apollo avremo tempo in prevalenza stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo almeno fino al 25 aprile. Entro fine mese, tuttavia, l'anticiclone potrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento a partire dal Nord.