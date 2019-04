Sarà un weekend decisamente dal sapore invernale quello che attende gli italiani nelle prossime ore dal punto di vista meteorologico. L'area di bassa pressione che da giorni si è stabilizzata sulla Penisola, infatti, scatenerà il suo potenziale proprio nel corso del finesettimana della Festa delle Palme portando nuvolosità diffusa, piogge, temporali a anche nevicate a basa quota con conseguente calo delle temperature. Tutta colpa dell'assenza di un vortice anticiclonico che latita sull’area mediterranea ma è presente invece nel nord Europa e che lascia un largo corridoio di bassa pressione sull’Europa meridionale attraverso il quale c'è un continuo affacciarsi di perturbazioni che portano a lunghe fasi di tempo instabile. Anche questo finesettimana quindi non avremo il tempo di salutare la perturbazione numero tre del mese che immediatamente dovremo fare i conti con un nuova ondata di aria fredda, proveniente da nord, che porterà un brusco calo termico e neve anche a 500-700 metri sulle Alpi.

Nel dettaglio, nella giornata di Venerdì 12, la perturbazione che sta lasciando la Penisola si sposterà verso sud concentrando i suoi maggiori effetti sulle regioni centro-meridionali e nelle Isole maggiori con precipitazioni anche a carattere di temporale, soprattutto nelle ore centrali. In serata i rovesci si concentreranno in particolare tra Abruzzo, Molise, Puglia e Campania. Migliora temporaneamente invece al nord con molte schiarite nel corso della giornata e solo qualche isolata precipitazione a livello locale.

Da Sabato invece nuovo peggioramento diffuso con nuvole sparse e poche schiarite. Già dal mattino saranno possibili piogge sparse o temporali sulle zone prealpine, sulle Alpi occidentali, in Liguria, sul Lazio, nelle regioni meridionali e sulle Isole. Nel corso della giornata il tempo peggiorerà ulteriormente, in particolare sul Nord-Ovest, con intense fasi temporalesche. Contemporaneamente l'aria fredda farà scendere sensibilmente le temperature portando in nottata nevicate anche in zone intorno ai 500-700 metri di quota sulle Alpi occidentali. Sarà il preludio a una domenica delle Palme caratterizzata da un vortice ciclonico di origine polare con freddo e maltempo su molte regioni.