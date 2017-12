Clima invernale in questo weekend, con l'arrivo dell'aria più gelida che determinerà nevicate a quote via via più basse. Già da oggi, 16 dicembre, l'instabilità sarà padrona di tutto il Centro-Sud e non mancheranno rovesci di neve sulla dorsale appenninica, fino a quote attorno ai 600/800 metri su Romagna, Toscana ed Umbria. Domani l'aria fredda toccherà in maniera più decisa tutto il meridione, ma le condizioni meteo miglioreranno un po’ su tutto lo Stivale, tranne che su Adriatiche e Sud. Da segnalare la possibilità di neve fino in collina tra sud Marche, Abruzzo e Molise, localmente anche sul Gargano. Nevicherà anche sull'Appennino meridionale, ma a partire dai mille metri.

Previsioni meteo per oggi. Prevalenza di tempo buono al Nord, anche se a tratti non mancherà un po’ di nuvolosità. Cielo nuvoloso sul resto d’Italia: piogge sparse su regioni centrali, Campania e, in serata, anche Calabria; nevicate al di sopra di 800-1200 sulle zone appenniniche, anche a quote più basse alla fine del giorno. Temperature in calo. Venti da nord o nordovest in intensificazione, Maestrale molto forte in Sardegna. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati il mare e Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per domenica. Sole su tutto il Nord e regioni centrali tirreniche. Nuvoloso sul resto d’Italia: deboli piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, con neve sui rilievi al di sopra di 500-1000 metri. Ventoso nelle zone meridionali e Isole per venti di Tramontana. Temperature massime in diminuzione in tutto il Sud e regioni del versante adriatico.